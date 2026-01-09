Hankó Balázs új egészségügyi mintaprogramot jelentett be

Hírlevél
Átfogó egészségügyi mintaprogramot indított a Semmelweis Egyetem Gödöllő térségében az ott élők egészségi állapotának javítása érdekében – jelentették be pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón. Mutatjuk a részleteket!
Hankó Balázs, a kultúráért és innovációért felelős miniszter elmondta, tavaly szeptemberben a Semmelweis Egyetem vette át a gödöllői szakrendelő fenntartását, ezzel párhuzamosan pedig jelentős fejlesztések indultak el: néhány hónap alatt 20 százalékkal, heti 105 órával nőtt szakorvosi órák száma, 50 százalékkal nőtt a laborellátások száma, új eszközök – ultrahang-berendezés, röntgen, fogászati röntgen – érkeztek, valamint hamarosan sportorvosi ellátás is indul a környékbeli mintegy 10 ezer sportoló részére.

Gödöllő, 2025. december 18. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédet mond a spanyol operaénekes, Plácido Domingo és vendégei, a Virtuózok győztesei adventi koncertje előtt a Gödöllői Királyi Kastélyban 2025. december 18-án. MTI/Máthé Zoltán
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Létrehoznak majd a térségben prevenciós intézeteket, több szűrőpontot, a munkába bevonják az alapellátásban részt vevő háziorvosokat, valamint az egyetem szorosabb együttműködésbe kezd a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházzal, a Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központtal, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel – ismertette a miniszter. 

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora közölte, hogy 

a 27 település több mint 120 ezer lakóját érintő gödöllői mintaprogram célja az egészségben töltött évek számának növelése, a megelőzés megerősítése az alapellátásban és olyan jó gyakorlatok kialakítása, amelyek később országos szinten is alkalmazhatók lesznek.

A megvalósításért az újonnan létrehozott Fodor József Prevenciós Központ felel majd – tette hozzá. 

Elmondta azt is, hogy decemberben nagy sikerrel tartottak ingyenes lakossági szűrőnapot Gödöllőn, amelyet februárban kibővített vizsgálati lehetőségekkel megismételnek, továbbá január 15-én első alkalommal lesz lehetőség sportorvosi vizsgálatra is a szakrendelőben. 

 

