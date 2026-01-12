Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Friss információkat osztott meg az Operatív Törzs – ezt önnek is látnia kell!

Ezt látnia kell!

Újabb 10 centi hó és ónos eső is jön, életveszélyes jégpáncél lesz az utakon

Ukrajna

Átlépték a vörös vonalat, ez már az út a világháborúhoz

25 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Európa nem válhat egy proxy-háborúból közvetlen hadviselő féllé, mert az egyenes út a teljes eszkalációhoz, egy harmadik világháború rémképéhez – figyelmeztetett Fülöp Attila. Az államtitkár felhívta a figyelmet a párizsi döntés veszélyeire, majd leszögezte: a magyar kormány a béke pártján áll; nem hagyja, hogy Magyarországot belesodorják egy olyan konfliktusba, amihez semmi köze.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrajnaharmadik világháborúPárizsi Megállapodás

A béke Európában évtizedekig magától értetődő volt, egy olyan alap, amire az életünket, a családjaink jövőjét építettük. Ma már látjuk, hogy ez a béke törékeny, és felelősségünk megvédeni – mutatott rá közösségi oldalán a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára. Fülöp Attila azt írta, hogy éppen ezért megdöbbentő és elfogadhatatlan az a párizsi döntés, amely szerint egyes nyugat-európai vezetők európai katonákat küldenének Ukrajnába. Ezzel egy olyan vörös vonalat lépnének át, ami beláthatatlan következményekkel járna – szögezte le.

Fülöp Attila szerint Európa nem válhat közvetlen hadviselő féllé, mert az egyenes út a harmadik világháború rémképéhez (Fotó: Hatházi Tamás / MTI)
Fülöp Attila szerint Európa nem válhat közvetlen hadviselő féllé, mert az egyenes út a harmadik világháború rémképéhez (Fotó: Hatházi Tamás/MTI)

Az államtitkár szerint a háborús készülődés és a provokáció helyett a diplomáciai megoldásokra kellene törekedni, a béke nem katonák küldésével kezdődik, hanem a párbeszéd megteremtésével és a fegyverek elhallgattatásával.

 

Út a harmadik világháború felé

Európa nem válhat egy proxy-háborúból közvetlen hadviselő féllé, mert az egyenes út a teljes eszkalációhoz, egy harmadik világháború rémképéhez 

– figyelmeztetett.

Hangsúlyozta, a magyar kormány álláspontja ebben a kérdésben mindvégig világos és következetes volt: mi a béke pártján állunk; nem hagyjuk, hogy Magyarországot belesodorják egy olyan konfliktusba, ami nem a mi háborúnk. „A mi felelősségünk a magyar emberek biztonságának garantálása" – emelte ki Fülöp Attila.

„Szolgálatként tekintek a munkámra, és ez a szolgálat ma minden eddiginél jobban a béke megőrzéséről és a józan ész képviseletéről szól a háborús őrülettel szemben. Hajrá, Buda!” – zárta sorait az államtitkár.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!