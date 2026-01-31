Orbán Viktor: Hatvanban nem kell elmagyarázni, miért rossz a háború

Orbán Viktor a Heves vármegyei város múltjáról elmondta: a cukorgyár területén a második világháború elején volt egy gettó, ahonnan aztán elvittek minden zsidót.

Orbán Viktor konkrét példán keresztül ismertette, a helyiek tudják, mivel jár a háború és láthatóan nem kérnek belőle

Fotó: Havran Zoltán

Később a besorozásokat követően sok hevesi és hatvani halt meg a háborúban, 1944. szeptember 20-án pedig amerikai és angol gépek lebombázták hatvani pályaudvart és a környékét, ami több száz áldozatot követelt. Aztán jött a Vörös Hadsereg, az utóvédharcok is rengeteg áldozattal és hadifogollyal jártak - sorolta a miniszterelnök.