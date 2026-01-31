Orbán Viktor: Hatvanban nem kell elmagyarázni, miért rossz a háború

Hírlevél
Rendkívüli

29 perce
Olvasási idő: 2 perc
Nem kell elmagyarázni Hatvanban, miért rossz a háború, mert itt a háború nem egy elméleti dolog, hanem "hús-vér szenvedés" - mondta Orbán Viktor miniszterelnök, Fidesz-elnök a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes gyűlésén szombaton Hatvanban.
Orbán Viktor a Heves vármegyei város múltjáról elmondta: a cukorgyár területén a második világháború elején volt egy gettó, ahonnan aztán elvittek minden zsidót.

Orbán Viktor konkrét példán keresztül ismertette, a helyiek tudják, mivel jár a háború és láthatóan nem kérnek belőle 
Fotó: Havran Zoltán

Később a besorozásokat követően sok hevesi és hatvani halt meg a háborúban, 1944. szeptember 20-án pedig amerikai és angol gépek lebombázták hatvani pályaudvart és a környékét, ami több száz áldozatot követelt. Aztán jött a Vörös Hadsereg, az utóvédharcok is rengeteg áldozattal és hadifogollyal jártak - sorolta a miniszterelnök.

 

