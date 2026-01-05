Hókáosz fenyeget: az állam teljes készültségben

A déli országrészben már az árokban az autók! Minden állami szereplő felkészült a téli időjárásra, de szükség van a közlekedők segítségére is – írta Németh Balázs Facebook bejegyzésében azzal kapcsolatban, hogy nagy mértékű havazás várható.
Havazás: várhatóan nagy mértékű lesz, az állam felkészült
A politikus arról osztott meg adatokat, hogy milyen erőkkel készül az állam a várhatón nagy mértékű havazásra. Németh Balázs ezzel kapcsolatban Lázár János, közlekedési miniszter által közölt, a védekezéssel kapcsolatos adatokat mutatta be:
- 739 téli elhárításra alkalmas jármű
- 213 rakodógép a sórakodáshoz
- 2301 szakember 12 órás váltott műszakban
- 80 000+ tonna útszóró só készenlétben
- 0–24 órás megerősített ügyelet úton és vasúton.
A hergelők majd nyilván hergelnek, ha fennakadások lesznek. De tőlük nem is várhatunk mást
– tette hozzá.
Korábban lapunk is megírta:
Hétfőn dél felől beborul az ég, és délelőtt még csak a déli tájakon, délután már egyre többfelé várható havazás.
Késő estére szinte országos havazás lehet, ugyanakkor a délkeleti országrészben eső, havas eső lehet a csapadékforma
– írja a Köpönyeg.hu. Az északias szél megélénkül. Fagypont körül alakul az időjárás, így a lehulló hó több helyen megmarad. Havas, latyakos útszakaszokra készülhetünk!