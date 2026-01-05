Hírlevél
Rendkívüli

Elképesztő kijelentést tett Trump: újabb térség elfoglalását tervezi

Ezt tudnia kell!

Megfagyott a levegő az ATV stúdiójában – ezt mondta a Tisza Párt tanácsadója

németh balázs

Hókáosz fenyeget: az állam teljes készültségben

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Téli elhárítás járművei, sórakodás, útszóró só, ügyelet az utakon, rengeteg szakember. A havazás várhatóan nagy mértékű lesz, a hergelők majd hergelnek, ha fennakadások lesznek. De tőlük nem is várhatunk mást – írta Németh Balázs közösségi média bejegyzésében.
németh balázslázár jánoshavazásközlekedés

A déli országrészben már az árokban az autók! Minden állami szereplő felkészült a téli időjárásra, de szükség van a közlekedők segítségére is – írta Németh Balázs Facebook bejegyzésében azzal kapcsolatban, hogy nagy mértékű havazás várható.

havazás
Havazás: szükség van a közlekedők segítségére is
Fotó: Facebook/Németh Balázs

Havazás: várhatóan nagy mértékű lesz, az állam felkészült

A politikus arról osztott meg adatokat, hogy milyen erőkkel készül az állam a várhatón nagy mértékű havazásra. Németh Balázs ezzel kapcsolatban Lázár János, közlekedési miniszter által közölt, a védekezéssel kapcsolatos adatokat mutatta be:

  • 739 téli elhárításra alkalmas jármű
  • 213 rakodógép a sórakodáshoz
  • 2301 szakember 12 órás váltott műszakban
  • 80 000+ tonna útszóró só készenlétben
  • 0–24 órás megerősített ügyelet úton és vasúton.
A hergelők majd nyilván hergelnek, ha fennakadások lesznek. De tőlük nem is várhatunk mást

– tette hozzá.

Korábban lapunk is megírta:

Hétfőn dél felől beborul az ég, és délelőtt még csak a déli tájakon, délután már egyre többfelé várható havazás.

Késő estére szinte országos havazás lehet, ugyanakkor a délkeleti országrészben eső, havas eső lehet a csapadékforma

– írja a Köpönyeg.hu. Az északias szél megélénkül. Fagypont körül alakul az időjárás, így a lehulló hó több helyen megmarad. Havas, latyakos útszakaszokra készülhetünk!

 

