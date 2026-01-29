Házkutatás után a rendőrségre vitték Dunaújváros DK-s alpolgármesterét

Családja tájékoztatása szerint csütörtök reggel a rendőrség házkutatást tartott Mezei Zsolt, DK-s alpolgármester házában, melyet követően meghallgatásra a dunaújvárosi rendőrkapitányságra vitték a politikust.
Mezei Zsolt ügyében a dunaújvárosi önkormányzata nem kapott semmiféle tájékoztatást, ezért ők is csak egy szűkszavú közleményben számoltak be az esetről.
Megkeresésre közölték, hogy nem tudják, milyen ügyben zajlik az eljárás, illetve az ügyben milyen jogi státuszban érintett Mezei Zsolt, Dunaújváros alpolgármestere.
A Dunaújvárosi Hírlap szerkesztősége hivatalos tájékoztatásért megkereste a rendőrséget és a Központi Nyomozó Főügyészséget is. Utóbbi sajtóosztályától azt a lap az információt kapta, hogy az ügyben „sajtóközlemény kiadása várható” még a csütörtöki nap folyamán.
