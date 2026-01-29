Házkutatás után a rendőrségre vitték Dunaújváros DK-s alpolgármesterét

Mezei Zsolt ügyében a dunaújvárosi önkormányzata nem kapott semmiféle tájékoztatást, ezért ők is csak egy szűkszavú közleményben számoltak be az esetről.

Házkutatás után őrizetbe vették Mezei Zsoltot Dunaújváros DK-s alpolgármesterét. (Fotó: Facebook/Dunaújváros önkormányzat)

Megkeresésre közölték, hogy nem tudják, milyen ügyben zajlik az eljárás, illetve az ügyben milyen jogi státuszban érintett Mezei Zsolt, Dunaújváros alpolgármestere.

A Dunaújvárosi Hírlap szerkesztősége hivatalos tájékoztatásért megkereste a rendőrséget és a Központi Nyomozó Főügyészséget is. Utóbbi sajtóosztályától azt a lap az információt kapta, hogy az ügyben „sajtóközlemény kiadása várható” még a csütörtöki nap folyamán.