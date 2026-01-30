Hírlevél
ruszin - szendi romulusz

Ruszin-Szendi Romulusz újabb gyalázatos hazugságokkal állt elő

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Szándékos hergelésbe és hazudozásba kezdett Ruszin-Szendi Romulusz, erről beszélt Facebook-oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
ruszin - szendi romuluszszalay - bobrovniczky kristóffizetéshadsereg

„Ruszin-Szendi Romulusz uszít és hazudik. Azt állítja, hogy a tartalékosok nem kapják meg rendelkezésre állási díjukat, ezzel szemben a valóság az, amiről külön értesítést kaptak, hogy minden katona a megszokott rendben megkapja a fizetését” – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Hódmezővásárhely, 2026. január 20. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a Lynx szimulációs központ alapkőletételén a hódmezővásárhelyi Zrínyi Miklós laktanyában 2026 január 20-án. MTI/Oláh Tamás
Fotó: Oláh Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A tárcavezető elmondta, 

Ruszin-Szendi Romulusz veszélyes és szándékosan hergel és hazudik. Visszatartja a tényeket, mást állít. Ruszin-Szendi Romulusz főtiszás hazugságai veszélyesek a magyar emberek számára. El a kezekkel a hadseregtől, megmondtuk, ne politizáljon a hadsereggel.

 

