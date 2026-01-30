Ruszin-Szendi Romulusz újabb gyalázatos hazugságokkal állt elő

Szándékos hergelésbe és hazudozásba kezdett Ruszin-Szendi Romulusz, erről beszélt Facebook-oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
„Ruszin-Szendi Romulusz uszít és hazudik. Azt állítja, hogy a tartalékosok nem kapják meg rendelkezésre állási díjukat, ezzel szemben a valóság az, amiről külön értesítést kaptak, hogy minden katona a megszokott rendben megkapja a fizetését” – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
A tárcavezető elmondta,
Ruszin-Szendi Romulusz veszélyes és szándékosan hergel és hazudik. Visszatartja a tényeket, mást állít. Ruszin-Szendi Romulusz főtiszás hazugságai veszélyesek a magyar emberek számára. El a kezekkel a hadseregtől, megmondtuk, ne politizáljon a hadsereggel.
