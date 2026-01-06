Hazugságspirálba került Magyar Péter: az EP-ben mindent megszavaztak, amiről a pártvezér azt mondta, hogy nem

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Sem a migrációs paktumról, sem a háborús eszkalációról nem mondott igazat Magyar Péter, aki azt állította, pártja nem támogatja az unió ez irányú törekvéseit. Hamar kiderült azonban, hogy Magyar Péter megint hazudott, a Tisza Párt EP-képviselői ugyanis szemrebbenés nélkül megszavazták a vonatkozó javaslatokat.
Magyar PéterháborúpártiTisza PárteszkalációhazugságszavazásEurópai Parlamentmigrációs paktum

Magyar Péter nem fukarkodott a hazugságokkal hétfői „nemzetközi” sajtótájékoztatóján, amelyet közvetlenül Orbán Viktor politikai évnyitó sajtótájékoztatója után tartott. A Tisza Párt elnöke beszédében több olyan kijelentést is tett, melyeknek valóságalapja legalábbis kétséges.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője az Európai Néppárt (EPP) elnökével, Manfred Weberrel közösen tartott sajtótájékoztatóján Strasbourgban 2024. október 9-én. MTI/Bodnár Boglárka
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Európai Néppárt (EPP) elnökével, Manfred Weberrel tartott sajtótájékoztatóján Strasbourgban, 2024. október 9-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Magyar Péter és a migrációs paktum

A Tisza Párt vezére a hétfői eseményen azt állította, hogy

 a Tisza sem migránspaktumot, sem mogránskvótát nem támogatott soha, és nem is fog támogatni.

Az igazság azonban hamar szembejött a Tisza elnökével. Magyar Péter állításával szemben ugyanis az az igazság, hogy a párt európai parlamenti képviselői 2025 áprilisában, az uniós költségvetési szavazáson megszavazták azt, hogy 

minél hamarabb lépjen életbe a migrációs paktum, amelynek keretében Magyarországnak illegális bevándorlókat kellene befogadnia Nyugat-Európából.

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője arra is rámutatott, hogy a megszavazott előterjesztés többmilliárdos többletforrást biztosított az EU migrációs alapjának feltöltésére.

Magyar Péter szemrebbenés nélkül letagadja, amit a Tisza képviselői is megszavaztak – videó

A tiszások támogatják a háború eszkalációját

Szintén nem igaz, amit Magyar Péter az orosz-ukrán háború eszkalációja kapcsán mondott hétfői beszédében. 

Magyar Pétert ismét hazugságon kapták (Kép forrása: Facebook/Orbán Balázs)

A pártelnök azt állította, hogy 

soha nem támogatnak és soha nem fognak támogatni semmilyen olyan döntést, ami a háború esetleges eszkalációjához vezetne.

Magyar Péter állításával ellentétben az igazság az, hogy 2025. április 2-án a Tisza valamennyi EP-képviselője – kivéve Magyar Pétert, aki szokásához híven nem volt jelen a szavazáson – igennel szavazott arra a költségvetési stratégiára, amelyben többek között leszögezik:

Európa folytatni fogja Ukrajna teljes körű és feltétel nélküli támogatását.

A stratégia aláírói hangsúlyozzák, hogy Ukrajnának azonnali pénzügyi és védelmi segítségre van szüksége, ezért felszólítják az Európai Uniót az Ukrajnának szánt pénzügyi támogatások növelésére. Támogatják továbbá az EU által lefoglalt orosz állami vagyon kamatainak felhasználását Ukrajna újjáépítésére és EU-csatlakozásának elősegítésére, valamint az orosz háborús bűnösök felelősségre vonására buzdítanak.

Mindezt bizonyítja az a szavazati lista, amely alapján név szerint ellenőrizhető, hogy a Tisza EP-képviselői közül ki, miként voksolt Ukrajna támogatásának kérdésében.
 

 

