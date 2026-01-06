Hazugságspirálba került Magyar Péter: az EP-ben mindent megszavaztak, amiről a pártvezér azt mondta, hogy nem

Magyar Péter nem fukarkodott a hazugságokkal hétfői „nemzetközi” sajtótájékoztatóján, amelyet közvetlenül Orbán Viktor politikai évnyitó sajtótájékoztatója után tartott. A Tisza Párt elnöke beszédében több olyan kijelentést is tett, melyeknek valóságalapja legalábbis kétséges.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Európai Néppárt (EPP) elnökével, Manfred Weberrel tartott sajtótájékoztatóján Strasbourgban, 2024. október 9-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Magyar Péter és a migrációs paktum

A Tisza Párt vezére a hétfői eseményen azt állította, hogy

a Tisza sem migránspaktumot, sem mogránskvótát nem támogatott soha, és nem is fog támogatni.

Az igazság azonban hamar szembejött a Tisza elnökével. Magyar Péter állításával szemben ugyanis az az igazság, hogy a párt európai parlamenti képviselői 2025 áprilisában, az uniós költségvetési szavazáson megszavazták azt, hogy

minél hamarabb lépjen életbe a migrációs paktum, amelynek keretében Magyarországnak illegális bevándorlókat kellene befogadnia Nyugat-Európából.

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője arra is rámutatott, hogy a megszavazott előterjesztés többmilliárdos többletforrást biztosított az EU migrációs alapjának feltöltésére.