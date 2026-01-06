Hazugságspirálba került Magyar Péter: az EP-ben mindent megszavaztak, amiről a pártvezér azt mondta, hogy nem

Magyar Péter nem fukarkodott a hazugságokkal hétfői „nemzetközi” sajtótájékoztatóján, amelyet közvetlenül Orbán Viktor politikai évnyitó sajtótájékoztatója után tartott. A Tisza Párt elnöke beszédében több olyan kijelentést is tett, melyeknek valóságalapja legalábbis kétséges.
Magyar Péter és a migrációs paktum
A Tisza Párt vezére a hétfői eseményen azt állította, hogy
a Tisza sem migránspaktumot, sem mogránskvótát nem támogatott soha, és nem is fog támogatni.
Az igazság azonban hamar szembejött a Tisza elnökével. Magyar Péter állításával szemben ugyanis az az igazság, hogy a párt európai parlamenti képviselői 2025 áprilisában, az uniós költségvetési szavazáson megszavazták azt, hogy
minél hamarabb lépjen életbe a migrációs paktum, amelynek keretében Magyarországnak illegális bevándorlókat kellene befogadnia Nyugat-Európából.
Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője arra is rámutatott, hogy a megszavazott előterjesztés többmilliárdos többletforrást biztosított az EU migrációs alapjának feltöltésére.
A tiszások támogatják a háború eszkalációját
Szintén nem igaz, amit Magyar Péter az orosz-ukrán háború eszkalációja kapcsán mondott hétfői beszédében.
A pártelnök azt állította, hogy
soha nem támogatnak és soha nem fognak támogatni semmilyen olyan döntést, ami a háború esetleges eszkalációjához vezetne.
Magyar Péter állításával ellentétben az igazság az, hogy 2025. április 2-án a Tisza valamennyi EP-képviselője – kivéve Magyar Pétert, aki szokásához híven nem volt jelen a szavazáson – igennel szavazott arra a költségvetési stratégiára, amelyben többek között leszögezik:
Európa folytatni fogja Ukrajna teljes körű és feltétel nélküli támogatását.
A stratégia aláírói hangsúlyozzák, hogy Ukrajnának azonnali pénzügyi és védelmi segítségre van szüksége, ezért felszólítják az Európai Uniót az Ukrajnának szánt pénzügyi támogatások növelésére. Támogatják továbbá az EU által lefoglalt orosz állami vagyon kamatainak felhasználását Ukrajna újjáépítésére és EU-csatlakozásának elősegítésére, valamint az orosz háborús bűnösök felelősségre vonására buzdítanak.
Mindezt bizonyítja az a szavazati lista, amely alapján név szerint ellenőrizhető, hogy a Tisza EP-képviselői közül ki, miként voksolt Ukrajna támogatásának kérdésében.