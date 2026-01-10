Így méltatta Orbán Viktort az Osztrák Szabadságpárt elnöke – videó

Nem várt helyről is üzenetet kapott Magyarország a Fidesz tisztújító kongresszusának napján. Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt elnöke is videóüzenetét tolmácsolta.

Az osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vezetője, Herbert Kickl is elismerően szólt Magyarország kiállásáról

Fotó: Roland Schlager / APA/AFP

Ausztriát és Magyarországot közös történelem és barátság köti össze – emlékeztetett beszédében. Uniós szinten pedig együtt küzd a két ország az EU-s reformokért, hogy visszatérjünk az erős nemzetek Európájához. Orbán Viktor vezetésével Magyarország egyike az erős nemzetállamoknak, amelyek minden szinten rámutatnak a téves európai döntésekre, különösen a menekültpolitika területén. Magyarország nem hajbókol az EU globalistái előtt, már csak azért sem, mert (politikai alapon) fagyasztottak be Magyarországnak járó támogatásokat – emlékeztetett. Szólt arról is, hogy Magyarország példa lehet, amiből más országok is bátorságot meríthetnek.