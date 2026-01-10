Így méltatta Orbán Viktort az Osztrák Szabadságpárt elnöke – videó

Hírlevél
„Orbán Viktor a garancia arra, hogy a Magyarország továbbra is az erősek és bátrak útján járjon, amiből más országok is erőt meríthetnek. Magyarországnak rá van szüksége!” – Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt elnöke.
magyarországorbán viktorherbert kickl

Nem várt helyről is üzenetet kapott Magyarország a Fidesz tisztújító kongresszusának napján. Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt elnöke is videóüzenetét tolmácsolta.

magyarország, Az osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vezetője, Herbert Kickl
Az osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vezetője, Herbert Kickl is elismerően szólt Magyarország kiállásáról
Fotó: Roland Schlager / APA/AFP

Ausztriát és Magyarországot közös történelem és barátság köti össze – emlékeztetett beszédében. Uniós szinten pedig együtt küzd a két ország az EU-s reformokért, hogy visszatérjünk az erős nemzetek Európájához. Orbán Viktor vezetésével Magyarország egyike az erős nemzetállamoknak, amelyek minden szinten rámutatnak a téves európai döntésekre, különösen a menekültpolitika területén. Magyarország nem hajbókol az EU globalistái előtt, már csak azért sem, mert (politikai alapon) fagyasztottak be Magyarországnak járó támogatásokat – emlékeztetett. Szólt arról is, hogy Magyarország példa lehet, amiből más országok is bátorságot meríthetnek.

 

