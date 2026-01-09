Nem játék az extrém hideg – figyelmeztet az államtitkár

A rendkívüli hideg miatt fokozott óvatosságra hívta fel a figyelmet Takács Péter a közösségi oldalán. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a -10 és 0 °C közötti nappali hőmérséklet számos egészségügyi és közlekedési kockázatot hordoz, különösen a legvédtelenebbek számára. Mint fogalmazott:
Ilyen időben egy apró figyelmetlenség is komoly következményekkel járhat.”
Elesés, kihűlés, szén-monoxid – a hideg láthatatlan veszélyei
A jeges utak és járdák miatt nő az elesések száma, amelyek súlyos sérülésekhez vezethetnek. Erős fájdalom, duzzanat vagy mozgásképtelenség esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. A kihűlés nemcsak a szabadban fenyeget: zárt térben is kialakulhat, ha a hőmérséklet tartósan 15 °C alá csökken.
Lassultság, figyelemcsökkenés, mellkasi fájdalom vagy légszomj esetén azonnali segítség szükséges.
Különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek és a krónikus betegek: -10 °C alatt lehetőség szerint maradjanak melegben. A fűtési szezonban a szén-monoxid-mérgezés kockázata is nő, ezért elengedhetetlen a megfelelő szellőzés és a jól működő érzékelő. Az utakon pedig lassabb tempó, nagyobb követési távolság és indulás előtti tájékozódás az alap. A lényeg egyszerű: vigyázzunk egymásra.