Nem játék az extrém hideg – figyelmeztet az államtitkár

Rendkívüli

Extrém hideg érkezett, a nappali hőmérséklet több helyen fagypont alatt marad. Takács Péter egészségügyi államtitkár figyelmeztet: az időjárás nemcsak kellemetlen, hanem kifejezetten veszélyes is lehet.
A rendkívüli hideg miatt fokozott óvatosságra hívta fel a figyelmet Takács Péter a közösségi oldalán. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a -10 és 0 °C közötti nappali hőmérséklet számos egészségügyi és közlekedési kockázatot hordoz, különösen a legvédtelenebbek számára. Mint fogalmazott: 

hideg
A rendkívüli hideg miatt fokozott óvatosságra hívta fel a figyelmet Takács Péter (Forrás: Pinterest)

Ilyen időben egy apró figyelmetlenség is komoly következményekkel járhat.”

Elesés, kihűlés, szén-monoxid – a hideg láthatatlan veszélyei

A jeges utak és járdák miatt nő az elesések száma, amelyek súlyos sérülésekhez vezethetnek. Erős fájdalom, duzzanat vagy mozgásképtelenség esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. A kihűlés nemcsak a szabadban fenyeget: zárt térben is kialakulhat, ha a hőmérséklet tartósan 15 °C alá csökken. 

Lassultság, figyelemcsökkenés, mellkasi fájdalom vagy légszomj esetén azonnali segítség szükséges.

Különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek és a krónikus betegek: -10 °C alatt lehetőség szerint maradjanak melegben. A fűtési szezonban a szén-monoxid-mérgezés kockázata is nő, ezért elengedhetetlen a megfelelő szellőzés és a jól működő érzékelő. Az utakon pedig lassabb tempó, nagyobb követési távolság és indulás előtti tájékozódás az alap. A lényeg egyszerű: vigyázzunk egymásra.

