Nem játék az extrém hideg – figyelmeztet az államtitkár

Elesés, kihűlés, szén-monoxid – a hideg láthatatlan veszélyei

A jeges utak és járdák miatt nő az elesések száma, amelyek súlyos sérülésekhez vezethetnek. Erős fájdalom, duzzanat vagy mozgásképtelenség esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. A kihűlés nemcsak a szabadban fenyeget: zárt térben is kialakulhat, ha a hőmérséklet tartósan 15 °C alá csökken.

Lassultság, figyelemcsökkenés, mellkasi fájdalom vagy légszomj esetén azonnali segítség szükséges.

Különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek és a krónikus betegek: -10 °C alatt lehetőség szerint maradjanak melegben. A fűtési szezonban a szén-monoxid-mérgezés kockázata is nő, ezért elengedhetetlen a megfelelő szellőzés és a jól működő érzékelő. Az utakon pedig lassabb tempó, nagyobb követési távolság és indulás előtti tájékozódás az alap. A lényeg egyszerű: vigyázzunk egymásra.