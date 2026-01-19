Hidveghi Balázs: Nem engedjük meg, hogy a biztonságunkat és a pénzünket elvegye Brüsszel

Ez az elismerése annak a kitartó és elvi politizálásnak, amit Orbán Viktor kitartóan folytat már évek óta. Amíg Európában a háborús uszítás a divat, a magyar miniszterelnök a trenddel ellentétben a békéről beszél a háború kirobbanása óta – reagált Hidveghi Balázs arra, hogy Orbán Viktor ismét levelet kapott Donald Trump amerikai elnöktől, hogy csatlakozzon a gázai Béketanácsba, alapító tagként. Az államtitkár hozzátette, a Közel-Kelet ugyanilyen fontos térség, fontos, hogy béke jelen legyen, hiszen az antiszemitizmus ismét hatalmas méreteket ölt.

Nemzeti petíció: tiltakozás a brüsszeli háborús politika ellen

Az államtitkár a nemzeti petícióval kapcsolatban arról beszélt, nem engedjük, hogy a magyarok pénzéből finanszírozzák Ukrajnát, ahogy azt sem, hogy zsaroljanak minket. – A magyarok többsége a béke pártján áll – húzta alá, majd elmondta, hamarosan bejelentik majd a petíció részleteit. Hidveghi Balázs egyben megjegyzi, generációkat veszít el Ukrajna a harctéren, miközben már rég megállapodhattak volna a békében.

Az ukrán állam működésére kért 800 milliárd dollárról közölte, hamis az az elképzelés, hogy ezt a pénzt az oroszok jóvátételéből fizetik majd vissza. – Nincs komoly ember, aki ezt el tudná hinni – közölte.

A politikus reagált Ruszin-Szendi Romulusz legújabb, nemzeti petíciót támadó, háborús helyzetet bagatelizáló kijelentésére is, Hidveghi Balázs szerint fontos, hogy komolyan vegyék a háborús veszélyt, nem lehet szlogenekkel és felelőtlen kijelentésekkel kampányolni, hiszen a történelemben láttunk már arra példát, a saját bőrünkön is, hogy bele lehet sodródni egy háborúba.

– A baloldal mindig is így csinálta, mi viszont a legfontosabb döntéseinket a nemzeti kozultációkra alapoztuk, legyen szó a szuverenitásról, a migrációról, vagy a családpolitikáról. Az, hogy most mi lesz Ukrajnával, részese leszünk-e egy brüsszeli katasztrófának, vagy kívül tudunk-e maradni, kulcskérdés – mondta, majd hozzátette:

Nekünk Magyarország az első, nem az ukrán érdekek.”

A nemzeti petíció költségével kapcsolatban tisztázta, a sokszorosába kerülne a magyaroknak az, ha Ukrajna EU tag lenne, vagy az, hogy évekig az ukrán állam működését finanszírozzuk, és bár napi egymillió eurós büntetést kap amiatt is Magyarország, amiért nem engedjük be a migránsokat, a nyugat-európai országok a sokszorosát költik el arra, hogy kezelni próbálják a kontroll nélküli migrációt. – Mi a magyarok pénzét védjük, a nemzeti konzultációk, és a mostani nemzeti petíció költsége valójában egy jó befektetés, mert világossá teszi, mit gondolnak a magyarok bizonyos kérdésekről – mondt.

Nem engedjük meg, hogy a biztonságunkat és a pénzünket elvegye Brüsszel”

– jelentette ki Hidveghi Balázs.