Hidvéghi Balázs: Nem engedjük meg, hogy a biztonságunkat és a pénzünket elvegye Brüsszel

Ez az elismerése annak a kitartó és elvi politizálásnak, amit Orbán Viktor kitartóan folytat már évek óta. Amíg Európában a háborús uszítás a divat, a magyar miniszterelnök a trenddel ellentétben a békéről beszél a háború kirobbanása óta – reagált Hidveghi Balázs arra, hogy Orbán Viktor levelet kapott Donald Trump amerikai elnöktől, hogy csatlakozzon a gázai Béketanácsba, alapító tagként. Az államtitkár hozzátette, a Közel-Kelet ugyanilyen fontos térség, fontos, hogy béke jelen legyen, hiszen az antiszemitizmus ismét hatalmas méreteket ölt.
Hidveghi Balázs: a kormánynak Magyarország az első, nem az ukrán érdekek
Az államtitkár a nemzeti petícióval kapcsolatban arról beszélt, nem engedjük, hogy a magyarok pénzéből finanszírozzák Ukrajnát, ahogy azt sem, hogy zsaroljanak minket. – A magyarok többsége a béke pártján áll – húzta alá, majd elmondta, hamarosan bejelentik majd a petíció részleteit. Hidveghi Balázs egyben megjegyzi, generációkat veszít el Ukrajna a harctéren, miközben már rég megállapodhattak volna a békében.
Az ukrán állam működésére kért 800 milliárd dollárról közölte, hamis az az elképzelés, hogy ezt a pénzt az oroszok jóvátételéből fizetik majd vissza. – Nincs komoly ember, aki ezt el tudná hinni – közölte.
A politikus reagált Ruszin-Szendi Romulusz legújabb, nemzeti petíciót támadó, háborús helyzetet bagatellizáló kijelentésére is, Hidveghi Balázs szerint fontos, hogy komolyan vegyék a háborús veszélyt, nem lehet szlogenekkel és felelőtlen kijelentésekkel kampányolni, hiszen a történelemben láttunk már arra példát, a saját bőrünkön is, hogy bele lehet sodródni egy háborúba.
– A baloldal mindig is így csinálta, mi viszont a legfontosabb döntéseinket a nemzeti kozultációkra alapoztuk, legyen szó a szuverenitásról, a migrációról, vagy a családpolitikáról. Az, hogy most mi lesz Ukrajnával, részese leszünk-e egy brüsszeli katasztrófának, vagy kívül tudunk-e maradni, kulcskérdés – mondta, majd hozzátette:
Nekünk Magyarország az első, nem az ukrán érdekek.”
A nemzeti petíció költségével kapcsolatban tisztázta, a sokszorosába kerülne a magyaroknak az, ha Ukrajna EU tag lenne, vagy az, hogy évekig az ukrán állam működését finanszírozzuk, és bár napi egymillió eurós büntetést kap amiatt is Magyarország, amiért nem engedjük be a migránsokat, a nyugat-európai országok a sokszorosát költik el arra, hogy kezelni próbálják a kontroll nélküli migrációt. – Mi a magyarok pénzét védjük, a nemzeti konzultációk, és a mostani nemzeti petíció költsége valójában egy jó befektetés, mert világossá teszi, mit gondolnak a magyarok bizonyos kérdésekről – mondt.
Nem engedjük meg, hogy a biztonságunkat és a pénzünket elvegye Brüsszel”
– jelentette ki Hidveghi Balázs.
A migrációra kitérve Hidvéghi arról beszélt, hogy most
felemelnék a napi egymilliós büntetést, amiért nem engedjük be a migránsokat.
Arra reagálva, hogy Brüsszel még magasabb büntetést szabna ki Magyarországra, amiért elutasítjuk a migrációt, Hidveghi Balázs szerint Néppárt elárulta az európai embereket, de azt sem titkolják, hogy a Néppárt célja, hogy Magyarországon egy bábkormány legyen, ami a brüsszeli akaratot teljesíti. – Nekik egy Magyar Péter kell, nekünk pedig egy önálló politikai erő kell – vélekedett.
Hann Endre, a Medián vezetőjének magyarázkodására, mely szerint a mostani, januári méréseik nem előrejelzések, Hidveghi Balázs emlékeztetett, legutóbb is közel 20 százalék eltérés volt a felmérés és a valóság között.
Arról, hogy Kapitány István a Tisza új igazolása, Hidveghi Balázs úgy kommentálta, az nem vitás, hogy Kapitány egy sikeres üzetember,
a kérdés az, hogy akiket Magyar megnevez, azok milyen értékrendet, érdekszférát képviselnek?
Példaként elmondta, olyan szellemiségű emberek jelennek meg Magyar Péter körül, akik nem a magyar érdekeket tartják szem előtt, Kármán András is ilyen, aki a magyarok helyett a multikat képviseli.
Azokról a baloldali állításokról, mely szerint a migráció segíti, serkenti a gazdaságot, az államtitkár közölte, olyan költségeket vállal magára egy ország, ami egy kényszerköltség, nem állásokat hoz, vagy serkenti, hanem megterheli a gazdaságot, és lelassítja az európai növekedést.
Megjegyezte, a hazai baloldal szerint tehát a migráció jó, a rezsicsökkentést viszont rossz: Bódis Kriszta szerint tudatformálás, Király Júlia úgy fogalmazott, hogy hazugság, Magyar Péter pedig azt állította, hogy humbug. Hidveghi Balázs szerint nem kérdés, hogy a Tisza ezt eltörölné, a migrációs paktumot viszint támogatná, csak mindezt ápirilis 12-ig tagadniuk kell.
Az ellenzéki ajánlat a háború, a migráció, a rezsicsökkentés eltörlése.”
– mutatott rá a politikus.