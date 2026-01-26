Hidvéghi Balázs: Elkészült a Nemzeti Petíció

Elkészült a Nemzeti Petíció nyomtatványa, és a héten megkezdődik a postázása – jelentette be Facebook-videójában Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A kormánypárti politikus arra biztat mindenkit, hogy a petíció aláírásával egyértelmű üzenetet küldjenek Brüsszelnek: Magyarország nem akarja finanszírozni a háborút, Ukrajna működtetését és az ebből fakadó rezsiterheket.

Brüsszel nem kérdezi meg az embereket

Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: a petíció három kérdésben ad lehetőséget a nemleges álláspontra. A magyarok nem akarják fizetni a háborút, nem akarják tíz éven át – vagy ki tudja, meddig – finanszírozni Ukrajna működését, és nem akarnak magasabb rezsit fizetni a konfliktus következményei miatt. Mint fogalmazott,

Brüsszel mindezt az európai emberek megkérdezése nélkül teszi.

Az államtitkár szerint az európai polgárok soha nem kaptak lehetőséget arra, hogy elmondják: akarják-e, hogy Európa belépjen a háborúba, illetve vállalják-e annak költségeit. Ennek ellenére – tette hozzá – a brüsszeli elit megállás nélkül a „háborúzunk” és a „fizessünk” jelszavait ismételgeti. Példaként említette Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, aki rendszeresen arról beszél, hogy Európának harcolnia kell, valamint Manfred Webert, aki szerint bármibe kerül és bármennyi ideig tart, Ukrajnát finanszírozni kell. Emlékeztetett: ők a Tisza brüsszeli főnökei.

Hidvéghi Balázs: 170 milliárd euró elment Ukrajnára

Hidvéghi Balázs felhívta a figyelmet: 170 milliárd euró, azaz mintegy 70 ezer milliárd forint már elment Ukrajnára és a háborúra. Most pedig – mint mondta – újabb, minden eddiginél nagyobb összegeket akarnak behajtani az európaiakon:

800 milliárd eurót az ukrán állam működtetésére, valamint további 700 milliárd eurót háborús kiadásokra.

Az államtitkár szerint Brüsszel ezt egy engedelmes bábkormánnyal hajtatná be a tagállamokban, megszorításokkal, adóemelésekkel és a rezsicsökkentés eltörlésével. Úgy fogalmazott:

ennek megálljt kell parancsolni, mert mindez közvetlenül a magyar családok megélhetését veszélyeztetné.

Hidvéghi Balázs végül ismét arra szólított fel mindenkit, hogy csatlakozzon a Nemzeti Petícióhoz, és közösen üzenjék meg Brüsszelnek: Magyarország nem fizet a háborúért és annak következményeiért.