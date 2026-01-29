Üzenjük Brüsszelnek, hogy nem fizetünk! Indul a nemzeti petíció kézbesítése

„Brüsszelben ugyanis eldöntötték, hogy a háborút és Ukrajnát az európaiak pénzéből fogják fizetni, bármennyibe is kerüljön, és bármeddig is tartson. Itt az ideje, hogy ennek megálljt parancsoljunk!” – figyelmeztetett a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (b) és Pócs János, a térség fideszes országgyűlési képviselője sajtótájékoztatót tart Jászapátiban, 2025. november 25-én (Fotó: MTI/Mészáros János)

Erről szól a nemzeti petíció

Hidvéghi Balázs arra kért mindenkit, aki nem akarja, hogy a magyarok fizessék a háború költségeit, „hogy mi fizessük Ukrajna működését, és még magasabb rezsit is fizessünk a háború miatt, az csatlakozzon a petícióhoz.

Üzenjük meg együtt Brüsszelnek és bábjainak, hogy nem fizetünk!”

A nemzeti petíciós kérdőíveket elsőként Budapesten, majd vidéken kézbesítik a postások. A petíció visszaküldésére március 23-ig van lehetőség – tette hozzá az államtitkár.