Üzenjük Brüsszelnek, hogy nem fizetünk! Indul a nemzeti petíció kézbesítése

Március elejéig minden magyar háztartásba meg kell érkeznie a nemzeti petíciós kérdőíveknek. A nemzeti petíciót azért indítja a kormány, hogy Európában egyedüliként a magyar emberek elmondhassák a véleményüket arról, hogy akarják-e, hogy Brüsszel a mi pénzünket a háborúra és Ukrajnára költse – jelentette be Hidvéghi Balázs csütörtökön a Facebook-csatornáján.
„Brüsszelben ugyanis eldöntötték, hogy a háborút és Ukrajnát az európaiak pénzéből fogják fizetni, bármennyibe is kerüljön, és bármeddig is tartson. Itt az ideje, hogy ennek megálljt parancsoljunk!” – figyelmeztetett a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.
Erről szól a nemzeti petíció
Hidvéghi Balázs arra kért mindenkit, aki nem akarja, hogy a magyarok fizessék a háború költségeit, „hogy mi fizessük Ukrajna működését, és még magasabb rezsit is fizessünk a háború miatt, az csatlakozzon a petícióhoz.
Üzenjük meg együtt Brüsszelnek és bábjainak, hogy nem fizetünk!”
A nemzeti petíciós kérdőíveket elsőként Budapesten, majd vidéken kézbesítik a postások. A petíció visszaküldésére március 23-ig van lehetőség – tette hozzá az államtitkár.
