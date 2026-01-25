A fagy számláját nem a magyarok állják – döntött a kormány

Hidvégi Balázs közölte, munkacsoport dolgozik azon, hogy az elmúlt 15 év leghidegebb januárjának pluszköltségeit hogyan tudja átvállalni a kormány 3,3 millió családtól, miközben a Tisza Párt és a DK csupán egy szűk rétegnek segítene – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Hidvégi Balázs: Az extrém hideg miatt csak a rezsicsökkentés már nem elég Fotó: stock fotó / A kép illusztráció

A különadókkal korábban azokat a szektorokat, ahol magas profit keletkezik, a közteherviselésből ki kell venniük a részüket, és eddig is hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar emberek, a magyar családok élete könnyebbé váljon. Ez most sem zárható ki.

A gázzal, villamosenergiával, távhővel fűtőkre egyaránt vonatkozik a kormány segítési szándéka, a rászorulóknak pedig a tűzifa gyakorlatilag korlátlanul rendelkezésre áll, amíg a hideg idő kitart. Mindenkinek segíteni szeretnének, olyan megoldást dolgoz ki a kormány a következő napokban, amely mindenkinek előnyös”

– emelte ki az államtitkár.

Az államtitkár szerint a DK és a Tisza Párt javaslata szerint a rezsisávokat kellene megemelni, de ez csak egy szűk réteget, mintegy 300 ezer embert érintene, pont azokat, akik jobb anyagi körülmények között vannak.

Hidvégi Balázs elmondta, a Tisza Párt politikusai több alkalommal elmondták, hogy szerintük a rezsicsökkentés humbug, és nem valódi segítség, vagy hasznosabb lenne, ha többet kéne fizetnie az embereknek, mert akkor megtanulnák, hogy drágább is lehet az energia.

A teljes cikket ide kattintva tekintheti meg.