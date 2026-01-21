Itt a hivatalos adat: ennyi migránst tartóztattak fel a magyar határon

Hírlevél
Folyamatos a migrációs nyomás Magyarország déli határain. Az illegális migráció 2026-ban is folytatódik – jelentette ki Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerdán az M1 reggeli műsorában.
Bakondi Györgyhatárvédelemmigrációs útvonalillegális migráció

Bakondi György tájékoztatása szerint tavaly 12 568 illegális bevándorlót tartóztattak fel a déli határszakaszon, amely 2015-ös megépítése óta biztosítja Magyarország védelmét a migrációs nyomással szemben.

Bakondi György: Az illegális migráció folyamatos veszély.
Bakondi György: Az illegális migráció folyamatos veszély. Fotó: Europress/AFP

A belbiztonsági főtanácsadó arról is tájékoztatott, hogy 

január első három hetében 271 migránst tartózhattak fel a magyar rendvédelmi szervek.

Bakondi György hangsúlyozta:

Az illegális migráció nem egyszeri válság, hanem folyamatos veszély.”

Bakondi György szerint a migrációs paktum a migrációt szolidaritási alapon „egy parancsuralmi rendszerhez próbálja közelíteni”, ez pedig ellentétes a magyar kormány elgondolásával és a magyar emberek mindennapi biztonság iránti igényeivel. „Nemzeti érdekünk védekezni ellene” – jelentette ki.

 

 

