Hófúvás takarhatja be a letakarított utakat – Lázár János helyzetjelentése

Az ország nagy részén csapadékmentes, többnyire napos időjárás segíti a közlekedést, miközben az utak állapota folyamatosan javul – közölte Facebook-bejegyzésében Lázár János.

Lázár János építési és közlekedési miniszter tájékoztatott: bár országszerte javulnak az útviszonyok, több térségben hófuvás is nehezíti a közlekedés Fotó: Facebook

Az építési és közlekedési miniszter tájékoztatása szerint a gyorsforgalmi úthálózaton vegyesek az útviszonyok.

Az M1-es és az M85-ös autópályák burkolata már felszáradt, az M3-as Hatvanig száraz, azt követően sónedves.

Az M0-s, M4-es, M44-es, M85-ös, M86-os főutak, valamint az M3, M5, M6 és M7-es autópályák burkolata jellemzően sónedves, helyenként már felszáradóban van.

Az M43-as és az M35-ös autópálya, illetve az M44-es autóút teljes szakasza továbbra is sónedves.

Közel 38 ezer tonna sót használtak fe eddig a hó miatt

A főutak állapota országszerte javul: a Dunántúlon már csak Tapolca térségében, a Tiszántúlon pedig Békés vármegyében latyakos a burkolat, máshol sónedves vagy felszáradó útszakaszok jellemzőek. Az alsóbbrendű utak esetében ugyanakkor több térségben még letaposott havas, hókásás vagy latyakos burkolattal kell számolni, különösen a Dunántúl középső és déli részén, a Duna–Tisza köze déli felén, valamint Cegléd, Nyékládháza és Putnok környékén.

A Tiszántúlon a mellékutak többsége hókásás vagy latyakos, helyenként letaposott havas.

A látási viszonyok kedvezőek, köd sehol nem nehezíti a közlekedést, ugyanakkor Fejér vármegyében hófúvás okoz problémákat. A síkosságmentesítési munkák folyamatosak: a Magyar Közútnál és a koncessziós üzemeltetőknél összesen 83 695 tonna só és több mint 2,1 millió liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre, miközben 349 munkagép dolgozik az utakon. Január 5-e óta a Magyar Közút közel 38 ezer tonna sót és több mint 1,6 millió liter oldatot, a koncessziós társaságok pedig mintegy 9,5 ezer tonna sót és több mint 1 millió liter oldatot használtak fel.

Minden lehetséges busz- és vasúti várótermet megnyitottak

A rendkívüli hidegre való tekintettel országosan minden lehetséges busz- és vasúti várótermet megnyitottak, és azokat 24 órában nyitva tartják. A MÁV-csoport munkatársai több száz helyszínen dolgoznak az időzáras ajtók kikapcsolásán és a váróhelyiségek folyamatos nyitva tartásán.

A vasúti közlekedés országos szinten jellemzően 20 percen belüli késésekkel működik.

A váltók tisztítása folyamatos, bár a hófúvások és a hó mennyisége lassítja a munkát, ezért elsősorban a kiemelt csomópontokra koncentrálnak. A váltófűtések általában rendben üzemelnek, ugyanakkor egyes vasútvonalakon műszaki hibák miatt nagyobb késések is kialakultak.

A nagyobb állomások várótermeit éjszakára is nyitva tartják.

Az autóbuszos közlekedésben az útviszonyok miatt általános fennakadás nem tapasztalható, ugyanakkor néhány település továbbra sem közelíthető meg hóátfúvások miatt. Jelenleg Környe, Tagyospuszta, Bodmér, Nyésta, Varbóc, Litka, Tornabarakony, Pányok, Imola, Baskó és Csenyéte nem érintett az autóbuszjáratok által. A HÉV-forgalomban fennakadás nincs, a közlekedés folyamatos.