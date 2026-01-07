Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fontos figyelmeztetést küldött Orbán Viktor

Fontos

Rendkívüli tanítási szünet jöhet – közleményt adott ki a Belügyminisztérium

magyar közút

A hóhelyzetre való tekintettel bejelentést tett a MÁV – a jegyeket és bérleteket érinti

45 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Több mint 500 munkagéppel tisztítják az ország közlekedési útvonalait a napok óta tartó havazás miatt.A helyzetre való tekintettel az ország valamennyi Volán buszjáratán a vonatjegyek is érvényesek, valamint a MÁV vonatain is elfogadják az autóbuszokra érvényes jegyeket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
magyar közútmkifmagyar koncessziós infrastruktúra fejlesztő zrt.volánmunkagépmáv

Folyamatos a védekezés országszerte: a Magyar Közútnál 481, a gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetését és fenntartását végző Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nél  (MKIF) 87 munkagép dolgozik a hóeltakarításban – olvasható a kormány közösségi oldalán.  

Folyamatosan takarítják a síneket. (Forrás: Facebook)

Mint írták, 

a vonatközlekedésben vannak fennakadások, de az eljutás minden vonalon biztosított. 

Jelezték, a HÉV-forgalom menetrend szerint zajlik, de a buszjáratok továbbra sem lélegezhetnek fel. Az ország 

valamennyi Volán buszjáratán a vonatjegyek is érvényesek, valamint a MÁV vonatain is elfogadják az autóbuszokra érvényes jegyeket. 

Amint azt az Origo is megírta, a tartós havazás és az erős szél után

riasztás lépett életbe több vármegyében hóátfúvások veszélye miatt, miközben újabb havazási hullám érkezik az ország fölé. 

A meteorológusok szerint a következő napokban a közlekedésben és a mindennapi életben is komoly fennakadásokra kell számítani.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!