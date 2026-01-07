A hóhelyzetre való tekintettel bejelentést tett a MÁV – a jegyeket és bérleteket érinti

Folyamatos a védekezés országszerte: a Magyar Közútnál 481, a gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetését és fenntartását végző Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nél (MKIF) 87 munkagép dolgozik a hóeltakarításban – olvasható a kormány közösségi oldalán.

Folyamatosan takarítják a síneket. (Forrás: Facebook)

Mint írták,

a vonatközlekedésben vannak fennakadások, de az eljutás minden vonalon biztosított.

Jelezték, a HÉV-forgalom menetrend szerint zajlik, de a buszjáratok továbbra sem lélegezhetnek fel. Az ország

valamennyi Volán buszjáratán a vonatjegyek is érvényesek, valamint a MÁV vonatain is elfogadják az autóbuszokra érvényes jegyeket.

Amint azt az Origo is megírta, a tartós havazás és az erős szél után

riasztás lépett életbe több vármegyében hóátfúvások veszélye miatt, miközben újabb havazási hullám érkezik az ország fölé.

A meteorológusok szerint a következő napokban a közlekedésben és a mindennapi életben is komoly fennakadásokra kell számítani.