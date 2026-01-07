Rengeteg a dolga a tűzoltóknak a hóhelyzet miatt

Hírlevél
1 órája
Csak akkor induljon útnak, ha muszáj – tanácsolta a katasztrófavédelem, miután csak kedden több száz alkalommal riasztották a tűzoltókat. A hóhelyzet miatt rengeteg elakadt autóson, buszon és kamionon segítettek, de a balesetekből is kijutott bőven.
hóhelyzetmentőszolgálatmagyar közútmagyarország kormányatűzoltók

Csak kedden 323 alkalommal riasztották a tűtoltókat, a havazás és a csúszós utak miatt – tájékoztatott Magyarország Kormánya a hóhelyzetről.

hóhelyzet
Hóhelyzet: Csak kedden 323 alkalommal riasztották a tűtoltókat, a havazás és a csúszós utak miatt (Forrás: Facebook)

A közlés szerint a hóhelyzet miatt összesen

  • 654 hivatásos tűzoltó,
  • 40 önkormányzati tűzoltóság,
  • valamint 200 önkéntes tűzoltó egyesület van készenlétben, akik folyamatosan dolgoznak az elakadt autósok, kamionosok, buszok megsegítésén.

 

Jobb, ha el sem indul, még nincs vége a hóhelyzetnek

 Az Útinform jelentése szerint, a havazás miatt számos kamion akadt el az utakon, sokfelé torlódásra kell számítani szerda délelőtt. A hóban rekedt kamionok miatt jelenleg is jelentős fennakadások vannak az M1-es autópályán Biatorbágy és Tatabánya között annak ellenére is, hogy a Magyar Közút munkagépei folyamatosan takarítják az utakat.

A mentők is szorult helyzetbe kerültek, a tűzoltók segítették ki őket a hóhelyzetben (Forrás: Facebook)

A jelentős mennyiségú hó miatt a mentők is üzentek: azt kérik, a balesetek elkerülése érdekében az idősek merjenek segítséget kérni, és csak a legszükségesebb esetben hagyják el otthonukat. Az egyenruhások sem úszták meg a kiadós havat, a szorult helyzetbe került bajtársaikat a katasztrófavédők segítették ki.

 

