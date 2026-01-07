Rengeteg a dolga a tűzoltóknak a hóhelyzet miatt

Csak kedden 323 alkalommal riasztották a tűtoltókat, a havazás és a csúszós utak miatt – tájékoztatott Magyarország Kormánya a hóhelyzetről.

(Forrás: Facebook)

A közlés szerint a hóhelyzet miatt összesen

654 hivatásos tűzoltó,

40 önkormányzati tűzoltóság,

valamint 200 önkéntes tűzoltó egyesület van készenlétben, akik folyamatosan dolgoznak az elakadt autósok, kamionosok, buszok megsegítésén.

Jobb, ha el sem indul, még nincs vége a hóhelyzetnek

Az Útinform jelentése szerint, a havazás miatt számos kamion akadt el az utakon, sokfelé torlódásra kell számítani szerda délelőtt. A hóban rekedt kamionok miatt jelenleg is jelentős fennakadások vannak az M1-es autópályán Biatorbágy és Tatabánya között annak ellenére is, hogy a Magyar Közút munkagépei folyamatosan takarítják az utakat.

A mentők is szorult helyzetbe kerültek, a tűzoltók segítették ki őket a hóhelyzetben (Forrás: Facebook)

A jelentős mennyiségú hó miatt a mentők is üzentek: azt kérik, a balesetek elkerülése érdekében az idősek merjenek segítséget kérni, és csak a legszükségesebb esetben hagyják el otthonukat. Az egyenruhások sem úszták meg a kiadós havat, a szorult helyzetbe került bajtársaikat a katasztrófavédők segítették ki.