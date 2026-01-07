Rengeteg a dolga a tűzoltóknak a hóhelyzet miatt

Csak kedden 323 alkalommal riasztották a tűtoltókat, a havazás és a csúszós utak miatt – tájékoztatott Magyarország Kormánya a hóhelyzetről.
A közlés szerint a hóhelyzet miatt összesen
- 654 hivatásos tűzoltó,
- 40 önkormányzati tűzoltóság,
- valamint 200 önkéntes tűzoltó egyesület van készenlétben, akik folyamatosan dolgoznak az elakadt autósok, kamionosok, buszok megsegítésén.
Jobb, ha el sem indul, még nincs vége a hóhelyzetnek
Az Útinform jelentése szerint, a havazás miatt számos kamion akadt el az utakon, sokfelé torlódásra kell számítani szerda délelőtt. A hóban rekedt kamionok miatt jelenleg is jelentős fennakadások vannak az M1-es autópályán Biatorbágy és Tatabánya között annak ellenére is, hogy a Magyar Közút munkagépei folyamatosan takarítják az utakat.
A jelentős mennyiségú hó miatt a mentők is üzentek: azt kérik, a balesetek elkerülése érdekében az idősek merjenek segítséget kérni, és csak a legszükségesebb esetben hagyják el otthonukat. Az egyenruhások sem úszták meg a kiadós havat, a szorult helyzetbe került bajtársaikat a katasztrófavédők segítették ki.