Rétvári Bence: Készenlétben a rendőrség a hóhelyzet miatt

A téli időjárás miatt fokozott rendőri jelenlét biztosítja az utak biztonságát országszerte. A hatóságok célja, hogy baj esetén azonnal érkezzen a segítség – jelentette be Rétvári Bence parlamenti államtitkár.
A hóhelyzetre való tekintettel a rendőrség több egysége is készenlétben áll, hogy a bajba jutottakon azonnal segíteni tudjon – erről számolt be közösségi oldalán Rétvári Bence. Mint írta:
Folyamatos járőrözéssel és megerősített szolgálattal figyeli az utakat, hogy minden helyzetben gyorsan be tudjon avatkozni.”
Fokozott járőrözés a csúszós utakon
A közlekedőknek fokozott óvatosságot javasolnak a havas, csúszós szakaszokon, hiszen egy pillanatnyi figyelmetlenség is balesethez vezethet.
A cél az, hogy mindenki biztonságban átvészelje a téli időjárás kihívásait”
– hangsúlyozta az államtitkár.
