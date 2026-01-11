Magyarország Kormánya közzétett egy videót, amelyben az eddig hóhelyzet alatti védekezésben résztvevőket és tevékenységüket mutatja be. A hóeltakarítás, közlekedés-irányítás, útszórás látványos pillanatai egy rövid filmben.

Hóhelyzet 2026 – Teljes készültség, segítünk a bajban

Fotó: YouTube/Magyarország Kormánya

Hóhelyzet: elakadt autók, kamionok, de a segítség is úton

A kormány videójában a védekezésben szereplőket és azok álhatatos, áldozatkész munkáját is bemutatja. A védekezés során számos személyautónak, áruszállító kamionnak, tömegközlekedési eszköznek nyújtottak segítséget többek között a

Mentők

TEK,

Rendőrség,

Katasztrófavédelem

munkatársai.