Hóhelyzet 2026 – teljes készültség, segítünk a bajban

Magyarország Kormánya rövid, látványos videóban mutatja be az eddig hóhelyzet alatti védekezésben résztvevőket és tevékenységüket. A hóhelyzet nem sokat enyhült, vigyázzunk egymásra!
Magyarország Kormánya közzétett egy videót, amelyben az eddig hóhelyzet alatti védekezésben résztvevőket és tevékenységüket mutatja be. A hóeltakarítás, közlekedés-irányítás, útszórás látványos pillanatai egy rövid filmben.
Hóhelyzet: elakadt autók, kamionok, de a segítség is úton
A kormány videójában a védekezésben szereplőket és azok álhatatos, áldozatkész munkáját is bemutatja. A védekezés során számos személyautónak, áruszállító kamionnak, tömegközlekedési eszköznek nyújtottak segítséget többek között a
- Mentők
- TEK,
- Rendőrség,
- Katasztrófavédelem
munkatársai.
A hóhelyzetnek nincs vége, vigyázzunk egymásra!
