magyarország kormánya

Hóhelyzet 2026 – teljes készültség, segítünk a bajban

19 perce
Olvasási idő: 2 perc
Magyarország Kormánya rövid, látványos videóban mutatja be az eddig hóhelyzet alatti védekezésben résztvevőket és tevékenységüket. A hóhelyzet nem sokat enyhült, vigyázzunk egymásra!
magyarország kormányakatasztrófavédelemhóhelyzet 2026videóhóhelyzetvédekezés

Magyarország Kormánya közzétett egy videót, amelyben az eddig hóhelyzet alatti védekezésben résztvevőket és tevékenységüket mutatja be. A hóeltakarítás, közlekedés-irányítás, útszórás látványos pillanatai egy rövid filmben.

Hóhelyzet
Hóhelyzet 2026 – Teljes készültség, segítünk a bajban
Fotó: YouTube/Magyarország Kormánya

Hóhelyzet: elakadt autók, kamionok, de a segítség is úton

A kormány videójában a védekezésben szereplőket és azok álhatatos, áldozatkész munkáját is bemutatja. A védekezés során számos személyautónak, áruszállító kamionnak, tömegközlekedési eszköznek nyújtottak segítséget többek között a

  • Mentők
  • TEK,
  • Rendőrség,
  • Katasztrófavédelem

munkatársai.

A hóhelyzetnek nincs vége, vigyázzunk egymásra!

 

