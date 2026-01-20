A Tisza gazdasági vezetője importálta a mérgező DDT-t Magyarországra

Hollik István súlyos cselekményekről beszélt, amikor Kapitány István, a Tisza új gazdasági szakpolitikusának korábbi tevékenységét bírálta a közösségi oldalán. A KDNP-s országgyűlési képviselő szerint Kapitány István a pályája kezdetén egy, a kommunista vezetésű Magyarországon működő külkereskedelmi vállalatnál olyan mérgező, és nyugton már betiltott vegyszert importált Magyarországra, amely súlyos környezeti és egészségügyi károkat okozott.
Hollik István: elfogadhatatlan, hogy Kapitány lemondana az olcsó orosz energiáról
Hollik István felidézte Kapitány Istvánnak azt az impexes múltját, amelyről a Tisza gazdasági vezetőjét az ATV hétfő esti műsorában is kérdezték. A KDNP-s politikus szerint Kapitány láthatóan zavarba jött Rónai Egon vendégeként, és kerülte az egyenes válaszokat, holott – mint fogalmazott – nagyon is beszélnie kellene erről az időszakról.
Hollik István így fogalmazott:
Úgy kezdte a karrierjét, hogy egy komcsi vállalatnál dolgozott, amely kapcsolatban állt a Shell-lel, és nagyon nagy tételben vásároltak a magyar állam számára a Sheltől DDT nevezetű növényvédő szereket, amit nyugaton már rég betiltottak, mert környezetkárosító volt.”
A képviselő szerint ez a gyakorlat egyszerre kedvezett a multinacionális cégnek és okozott kárt Magyarországnak.
Kedveztek a Shellnek és megkárosították a magyar államot”
– hangsúlyozta Hollik István. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a történetben egy elgondolkodtató a személyes ív is is kirajzolódik, az impexes időszak után ugyanis Kapitány István a Shellnél helyezkedett el.
A KDNP-s politikus bírálata nemcsak a múltra, hanem a jelenlegi politikai elképzelésekre is kiterjedt. Felidézte, hogy Kapitány István az ATV-ben arról is beszélt, hogy egy esetleges kormányváltás után 2027-től lemondanának az olcsó orosz kőolajról. Hollik István szerint ennek a döntésnek egyértelműen csak egyoldalú nyertesei lennének.
Politikailag Brüsszel biztos örülne, üzletileg pedig a Shell, viszont a cehhet a magyar emberek fizetnék. Kell ez nekünk?”
– tette fel a költői kérdést bejegyzése végén Hollik István.
Mi a DDT, és miért tiltották be?
A DDT (diklór-difenil-triklóretán) egy szerves klórvegyület, amelyet először 1874-ben állítottak elő, de rovarölő tulajdonságait csak 1939-ben fedezték fel. A második világháború alatt még közegészségügyi célokra, például a tífuszt és maláriát terjesztő rovarok ellen vetették be, később pedig széles körben alkalmazták a mezőgazdaságban. Hatásmechanizmusa az idegrendszer támadásán alapul. Káros egészségügyi hatásai miatt végül 2001-ben világszerte betiltották, ám a DDT hosszú felezési ideje miatt továbbra is jelen van a természetes vizekben.