A Tisza gazdasági vezetője importálta a mérgező DDT-t Magyarországra

Hollik István súlyos cselekményekről beszélt, amikor Kapitány István, a Tisza új gazdasági szakpolitikusának korábbi tevékenységét bírálta a közösségi oldalán. A KDNP-s országgyűlési képviselő szerint Kapitány István a pályája kezdetén egy, a kommunista vezetésű Magyarországon működő külkereskedelmi vállalatnál olyan mérgező, és nyugton már betiltott vegyszert importált Magyarországra, amely súlyos környezeti és egészségügyi károkat okozott.

Hollik István szerint a Tisza gazdasági vezetőjének energiapolitikai elképzelései azt mutatják, hogy Kapitány István (a képen) tevékenységének a számláját végül mindig a magyar emberek fizetik meg (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Hollik István: elfogadhatatlan, hogy Kapitány lemondana az olcsó orosz energiáról

Hollik István felidézte Kapitány Istvánnak azt az impexes múltját, amelyről a Tisza gazdasági vezetőjét az ATV hétfő esti műsorában is kérdezték. A KDNP-s politikus szerint Kapitány láthatóan zavarba jött Rónai Egon vendégeként, és kerülte az egyenes válaszokat, holott – mint fogalmazott – nagyon is beszélnie kellene erről az időszakról.

Hollik István így fogalmazott:

Úgy kezdte a karrierjét, hogy egy komcsi vállalatnál dolgozott, amely kapcsolatban állt a Shell-lel, és nagyon nagy tételben vásároltak a magyar állam számára a Sheltől DDT nevezetű növényvédő szereket, amit nyugaton már rég betiltottak, mert környezetkárosító volt.”

A képviselő szerint ez a gyakorlat egyszerre kedvezett a multinacionális cégnek és okozott kárt Magyarországnak.