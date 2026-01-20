A Tisza gazdasági vezetője importálta a mérgező DDT-t Magyarországra

Hírlevél
Súlyos kérdéseket vet fel Kapitány István múltja, aki egykori impexes vezetőként olyan, nyugaton már betiltott mérgező DDT rovarölő szert importált Magyarországra, amely komoly környezeti és egészségügyi kockázatot jelentett. Hollik István szerint a Tisza gazdasági vezetőjének ez a története és a mai energiapolitikai elképzelései egyaránt azt mutatják, hogy Kapitány István tevékenységének a számláját végül mindig a magyar emberek fizetik meg.
Hollik István súlyos cselekményekről beszélt, amikor Kapitány István, a Tisza új gazdasági szakpolitikusának korábbi tevékenységét bírálta a közösségi oldalán. A KDNP-s országgyűlési képviselő szerint Kapitány István a pályája kezdetén egy, a kommunista vezetésű Magyarországon működő külkereskedelmi vállalatnál olyan mérgező, és nyugton már betiltott vegyszert importált Magyarországra, amely súlyos környezeti és egészségügyi károkat okozott.

Hollik István szerint elfogadhatatlan, hogy Kapitány István lemondana az olcsó orosz energiáról
Hollik István szerint a Tisza gazdasági vezetőjének energiapolitikai elképzelései azt mutatják, hogy Kapitány István (a képen) tevékenységének a számláját végül mindig a magyar emberek fizetik meg (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Hollik István: elfogadhatatlan, hogy Kapitány lemondana az olcsó orosz energiáról

Hollik István felidézte Kapitány Istvánnak azt az impexes múltját, amelyről a Tisza gazdasági vezetőjét az ATV hétfő esti műsorában is kérdezték. A KDNP-s politikus szerint Kapitány láthatóan zavarba jött Rónai Egon vendégeként, és kerülte az egyenes válaszokat, holott – mint fogalmazott – nagyon is beszélnie kellene erről az időszakról.

Hollik István így fogalmazott:

Úgy kezdte a karrierjét, hogy egy komcsi vállalatnál dolgozott, amely kapcsolatban állt a Shell-lel, és nagyon nagy tételben vásároltak a magyar állam számára a Sheltől DDT nevezetű növényvédő szereket, amit nyugaton már rég betiltottak, mert környezetkárosító volt.”

A képviselő szerint ez a gyakorlat egyszerre kedvezett a multinacionális cégnek és okozott kárt Magyarországnak.

„Ezt a mocskot már nem lehet feltakarítani!” – vészjósló kijelentést tettek a DDT-ről

Kedveztek a Shellnek és megkárosították a magyar államot”

– hangsúlyozta Hollik István. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a történetben egy elgondolkodtató a személyes ív is is kirajzolódik, az impexes időszak után ugyanis Kapitány István a Shellnél helyezkedett el.

A KDNP-s politikus bírálata nemcsak a múltra, hanem a jelenlegi politikai elképzelésekre is kiterjedt. Felidézte, hogy Kapitány István az ATV-ben arról is beszélt, hogy egy esetleges kormányváltás után 2027-től lemondanának az olcsó orosz kőolajról. Hollik István szerint ennek a döntésnek egyértelműen csak egyoldalú nyertesei lennének.

Politikailag Brüsszel biztos örülne, üzletileg pedig a Shell, viszont a cehhet a magyar emberek fizetnék. Kell ez nekünk?” 

– tette fel a költői kérdést bejegyzése végén Hollik István.

Mi a DDT, és miért tiltották be?

A DDT (diklór-difenil-triklóretán) egy szerves klórvegyület, amelyet először 1874-ben állítottak elő, de rovarölő tulajdonságait csak 1939-ben fedezték fel. A második világháború alatt még közegészségügyi célokra, például a tífuszt és maláriát terjesztő rovarok ellen vetették be, később pedig széles körben alkalmazták a mezőgazdaságban. Hatásmechanizmusa az idegrendszer támadásán alapul. Káros egészségügyi hatásai miatt végül 2001-ben világszerte betiltották, ám a DDT hosszú felezési ideje miatt továbbra is jelen van a természetes vizekben.

 

 

