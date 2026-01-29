Hollik István: Háromszoros nem az európai birodalomra

Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője a közösségi oldalán reagált Manfred Webernek arra a legújabb kijelentésére, amely szerint az Európai Uniónak „elnökre” lenne szüksége – és ezt a szerepet az Európai Néppárt vezetője saját magának szánná.

A KDNP politikusa arra figyelmeztet, hogy Manfred Webernek a bejelentése, miszerint az „elnöke” akar lenni Európának valójában egy újabb lépés az Európai Egyesült Államok irányába. Hollik István szerint ez egy olyan nyílt támadás a nemzeti szuverenitás ellen, amely mögött az Európai Néppárt központosító törekvései állnak. Fotó: UWE ANSPACH / DPA

Hollik István szerint Weber terve világossá teszi, kiknek az érdekeit képviseli a Tisza Párt brüsszeli hátországa

Weber bejelentette, szeretné, ha lenne elnöke Európának. Ráadásul magát képzeli el erre a pozícióra. Ezzel mellesleg öles lépést tennénk az Európai Egyesült Államok felé. Ez egy háromszoros: Nem, nem, soha!”

- fogalmazott Hollik István a bejegyzésében.

A kereszténydemokrata politikus szerint Weber terve nem pusztán személyes ambíció, hanem egy jól felismerhető politikai irány része, amely Brüsszelből indulva a tagállami jogkörök további elvonását célozza. Hollik István úgy látja, hogy egy központosított európai „elnöki” rendszer bevezetése alapjaiban változtatná meg az Európai Unió jelenlegi működését, és gyakorlatilag felszámolná a nemzetállamok szuverenitását.

Ez nyílt birodalmi törekvés Brüsszelből! Az Európai Néppárt töri az utat az ügyben”

- hangsúlyozta bejegyzésében Hollik István, aki szerint az Európai Egyesült Államok koncepciója azt jelentené, hogy a nemzeti kormányok helyett egy brüsszeli központ döntene az olyan kulcskérdésekről, mint a gazdaság, energia, migráció, valamint a kül- és biztonságpolitika. Ez pedig szerinte elfogadhatatlan Magyarország számára.

A KDNP-s képviselő arra is felhívta a figyelmet, hogy Weber és az Európai Néppárt politikai irányvonala nem független a magyar belpolitikától sem. Mint írta: