Hollik István: Támogatásokkal, béremelésekkel és adócsökkentéssel indul az új év

Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője a közösségi oldalán sorolta fel azokat az intézkedéseket, amelyek 2026-ra összességében több mint 2000 milliárd forinttal javítják a magyar háztartások helyzetét.

Január elsejétől átfogó kormányzati intézkedések léptek életbe. Hollik István szerint az intézkedések egyértelműen megmutatják, hogy Magyarország a magyar utat választja. Ami arról szól, hogy miközben Európa legtöbb országában megszorítások és adóemelések jönnek, itthon viszont a családok, a nyugdíjasok és a dolgozók helyzete javul. Fotó: Kovács Attila / MTI Fotószerkesztõség

Hollik István szerint a kormány megszorítások helyett a magyar családokat és dolgozókat erősíti

A politikus a bejegyzésében hangsúlyozta:

Elég sok minden változik, de ami biztos, hogyha a Fidesz–KDNP-n múlik, akkor Magyarország a magyar utat választja. Miközben a háborúpárti országokban adóemelések, megszorítások és eladósodás jön, addig a nemzeti kormány támogatásokkal, béremelésekkel és adócsökkentéssel kezdi az új évet.”

Családok és édesanyák a középpontban

Hollik István kiemelte, hogy megduplázódik a családi adókedvezmény, amelynek köszönhetően egy háromgyermekes család évente akár 2,4 millió forinttal több pénzt tarthat meg. Emellett élethosszig tartó SZJA-mentesség jár a 30 év alatti egygyermekes, valamint a 40 év alatti kétgyermekes édesanyáknak.

Bérek, nyugdíjak, vállalkozások

Az év elejétől emelkedik a minimálbér (322 800 forint) és a garantált bérminimum (373 200 forint). Elindul egy 11 pontos vállalati adócsökkentési program, amely évente 80–90 milliárd forintot hagy a kis- és középvállalkozásoknál.

A nyugdíjasok is számíthatnak pluszforrásokra

Kifizetjük a teljes 13. havi nyugdíjat, és megérkezik a 14. havi nyugdíj első részlete is”

- írta a képviselő, hozzátéve, hogy az átlagnyugdíj 250 ezer forint fölé emelkedik.

Közszféra: további béremelések

Az intézkedések érintik a közszolgálatot is. Nettó 1 millió forintos otthontámogatás indul a közszolgálati dolgozóknak, hat havi fegyverpénz jár a fegyveres és rendvédelmi állomány számára, tovább nőnek a tanári bérek – a pedagógusok átlagbére 936 ezer forint lesz –, valamint 15 százalékos béremelés jön a közigazgatási, szociális és kulturális ágazatban. Folytatódik az igazságügyi dolgozók bérfelzárkóztatása is, jelentős, több éven át tartó növekedéssel.

Magyarország az első

A képviselő szerint az év elején életbe lépő döntések egyszerre szolgálják a gazdasági stabilitást, a családok biztonságát és a nemzeti szuverenitást.

Egy dolog biztos: 2026-ban sem hagyjuk, hogy a magyar emberek pénze Ukrajnában kössön ki. Nekünk Magyarország az első! Mindig”

- írta bejegyzése végén Hollik István.