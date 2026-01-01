Hollik István: Támogatásokkal, béremelésekkel és adócsökkentéssel indul az új év

Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője a közösségi oldalán sorolta fel azokat az intézkedéseket, amelyek 2026-ra összességében több mint 2000 milliárd forinttal javítják a magyar háztartások helyzetét.
Hollik István szerint a kormány megszorítások helyett a magyar családokat és dolgozókat erősíti
A politikus a bejegyzésében hangsúlyozta:
Elég sok minden változik, de ami biztos, hogyha a Fidesz–KDNP-n múlik, akkor Magyarország a magyar utat választja. Miközben a háborúpárti országokban adóemelések, megszorítások és eladósodás jön, addig a nemzeti kormány támogatásokkal, béremelésekkel és adócsökkentéssel kezdi az új évet.”
Családok és édesanyák a középpontban
Hollik István kiemelte, hogy megduplázódik a családi adókedvezmény, amelynek köszönhetően egy háromgyermekes család évente akár 2,4 millió forinttal több pénzt tarthat meg. Emellett élethosszig tartó SZJA-mentesség jár a 30 év alatti egygyermekes, valamint a 40 év alatti kétgyermekes édesanyáknak.
Bérek, nyugdíjak, vállalkozások
Az év elejétől emelkedik a minimálbér (322 800 forint) és a garantált bérminimum (373 200 forint). Elindul egy 11 pontos vállalati adócsökkentési program, amely évente 80–90 milliárd forintot hagy a kis- és középvállalkozásoknál.
A nyugdíjasok is számíthatnak pluszforrásokra
Kifizetjük a teljes 13. havi nyugdíjat, és megérkezik a 14. havi nyugdíj első részlete is”
- írta a képviselő, hozzátéve, hogy az átlagnyugdíj 250 ezer forint fölé emelkedik.
Közszféra: további béremelések
Az intézkedések érintik a közszolgálatot is. Nettó 1 millió forintos otthontámogatás indul a közszolgálati dolgozóknak, hat havi fegyverpénz jár a fegyveres és rendvédelmi állomány számára, tovább nőnek a tanári bérek – a pedagógusok átlagbére 936 ezer forint lesz –, valamint 15 százalékos béremelés jön a közigazgatási, szociális és kulturális ágazatban. Folytatódik az igazságügyi dolgozók bérfelzárkóztatása is, jelentős, több éven át tartó növekedéssel.
Magyarország az első
A képviselő szerint az év elején életbe lépő döntések egyszerre szolgálják a gazdasági stabilitást, a családok biztonságát és a nemzeti szuverenitást.
Egy dolog biztos: 2026-ban sem hagyjuk, hogy a magyar emberek pénze Ukrajnában kössön ki. Nekünk Magyarország az első! Mindig”
- írta bejegyzése végén Hollik István.