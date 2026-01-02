Hont András: mindenkinek, akinek ebben szerepe volt, illene mélyen kussolnia

„Hétfőn megjelent írásomra igyekezett ma válaszolni Gelencsér Ferenc. Aki nem emlékezne rá – nekem is gondolkodnom kellett, mert hirtelen nem tudtam becses személyét hova tenni –, ő egy villámkarriert befutott politikus, ami azt jelenti, hogy mire öt ember megjegyezte volna a nevét, már meg is bukott. Pedig átmenetileg a Momentum élén is állomásozott, de már elmúlt. Ahogy a Momentum is” – írta Facebook oldalán Hont András.

A publicista kiemelte,

a magát egykor szerényen államférfinek tituláló epizódszereplőnek négy napba került elolvasni a cikkemet. Szerintem szánjon még néhány hónapot az értelmezésre, és akkor talán föl is fogja. Bár ez nem túl valószínű.”

Hont szerint ugyanakkor pozitívum, hogy Gelencsér idéz egy 2018-as HVG-s cikkéből.

Ezt ma (meg sose) nem szokták megtenni, mert akkor látszana, hogy hosszú évek óta ugyanazt mondom. A fölelevenített mondat így hangzik: »A kormányváltás nemhogy nem valószínű, de nem is kívánatos most«. Pontosan. Már akkor is romokban hevert az ellenzék nagy része. Nem én tehetek róla, hogy azt követően is mindig mindenben pontosan az ellenkezőjét csinálta az ellenzék, mint amit javasoltam, míg eljutottak a végső elmebajig”

– jegyezte meg Hont András. Majd pedig kijelentette, véleménye szerint mindenkinek, akinek ebben szerepe volt, talán illene mélyen kussolnia. Ehelyett Gelencsér engem kezd minősítgetni, például, hogy én vagyok, aki nem ismerem az országot, és jól fizetett publicistának nevez.