Bemutatta a honvédelmi miniszter, hogyan működik az új, hódmezővásárhelyi szimulációs központ

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szombati Facebook-videójában bepillantást engedett a Lynx szimulációs kiképzőközpont működésébe. A honvédelmi miniszter szerint nagyon nagy szükség van az eszközre.
„Ez lesz a világ első Lynx szimulációs kiképzőközpontja. Ez a gép itt mögöttem a legmodernebb páncélozott gyalogsági harcjármű a Lynx vezetésének szimulációjára alkalmas" – kezdte videóját a honvédelmi miniszter, aki kiemelte, hogy a kiképzőközpont Hódmezővásárhelyen fog kiépülni. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hozzátette, hogy „ezt a nagyon modern technikát a Magyar Honvédség vezette be először, és erre építjük a katonai képességeink jelentős részét. Erre nagyon nagy szükségünk van, hiszen a szimuláció használatával csökkenthető az eszköz kopása, és rengeteg költség is megtakarítható" – indokolt a tárcavezető. Majd úgy zárta mondandóját, hogy 

a békéhez erő kell, folytatjuk a munkát."

Mint az Origo is beszámolt róla, a Magyar Honvédség szerdán letette Hódmezővásárhelyen a világ első Lynx szimulációs kiképzőközpontjának az alapkövét, ami a Magyar Honvédség ütőképességét és a magyar emberek biztonságát szolgálja. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az alapkőletételkor azt emelte ki, hogy egy veszélyekkel teli, bizonytalan világban nem elég reagálni a kihívásokra, hanem előre kell gondolkodni, készülni és építkezni.

 

