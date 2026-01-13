Európa háborúra készül – Horvátországban már vissza is állították a sorkatonaságot

Orbán Balázs a közösségi oldalán arról írt, hogy az eddiginél veszélyesebb, új szakaszba lépett Európában a háborús felkészülés azáltal, hogy Horvátországban visszaállították a sorkatonaságot.
A Horvátországban bevezetett sorkatonaság az egyik első lépcső a közvetlen európai–orosz konfliktusba való belépéshez
Háborúk és veszélyek korába léptünk. Európában elkezdődött a háborús felkészülés”
– írta a fideszes politikus, majd kiemelte, hogy ennek az egyik leglátványosabb jele az, hogy Horvátországban 2026 elején újra bevezették a sorkatonaságot. Az első fiatalok pedig már meg is kapták a behívójukat. Orbán Balázs szerint ez az első ilyen lépés az országban 2008 óta.
A politikus hangsúlyozta, hogy a horvát döntést nem lehet önmagában értelmezni.
Nem elszigetelt esetről van szó. A horvát döntés egy szélesebb háborús felkészülésbe illeszkedik”
– fogalmazott, majd hozzátette, hogy szerinte az európai vezetők tudatosan készítik fel a kontinenst egy háborús helyzetre.
Orbán Balázs úgy látja, hogy Brüsszelben és több európai fővárosban már elkészült az a stratégia, amely „lépésről lépésre belevezeti Európát egy közvetlen európai–orosz konfliktusba”. A bejegyzésben részletesen felsorolta az általa azonosított eszkalációs állomásokat is:
- Fokozódó háborús retorika a társadalom felkészítése érdekében;
- a diplomáciai kapcsolatok felszámolása,
- a kommunikációs csatornák leállítása;
- megszorítások és adóemelések a hadikiadások finanszírozására;
- hadigazdaságra való berendezkedés;
- végül a sorkatonaság bevezetése.”
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint az európai döntéshozók „napról napra közelebb viszik Európát a háborúhoz”, mégpedig egy olyan konfliktushoz, amely közvetlen hatással lenne a magyar emberek életére is. Éppen ezért hangsúlyozta, hogy Magyarország álláspontja gyökeresen eltér ettől az iránytól.
Magyarország viszont, amíg nemzeti kormány van, nem fogja követni őket ezen a kockázatos úton”
– jelentette ki Orbán Balázs, aki a bejegyzésében az áprilisi országgyűlési választás tétjét is ebben látta megfogalmazhatónak:
Belekényszerítenek-e minket is hadigazdaságra való átállásba, megszorításokba, kötelező sorozások elrendelésébe, vagy maradhatunk a béke és fejlődés útján?”