Európa háborúra készül – Horvátországban már vissza is állították a sorkatonaságot

Orbán Balázs a közösségi oldalán arról írt, hogy az eddiginél veszélyesebb, új szakaszba lépett Európában a háborús felkészülés azáltal, hogy Horvátországban visszaállították a sorkatonaságot.

A miniszterelnök politikai igazgatója arra hívja fel a figyelmet, hogy a háborús felkészülés új szakaszába lépett Európa. Orbán Balázs szerint a sorkatonaság visszaállítása Horvátországban nem elszigetelt döntés, hanem egy olyan eszkalációs folyamat része, amely végső soron az európai–orosz konfliktus felé sodorhatja a kontinenst. Magyarország viszont nem kíván ezen az úton elindulni Fotó: Bús Csaba / MTI

A Horvátországban bevezetett sorkatonaság az egyik első lépcső a közvetlen európai–orosz konfliktusba való belépéshez

Háborúk és veszélyek korába léptünk. Európában elkezdődött a háborús felkészülés”

– írta a fideszes politikus, majd kiemelte, hogy ennek az egyik leglátványosabb jele az, hogy Horvátországban 2026 elején újra bevezették a sorkatonaságot. Az első fiatalok pedig már meg is kapták a behívójukat. Orbán Balázs szerint ez az első ilyen lépés az országban 2008 óta.

A politikus hangsúlyozta, hogy a horvát döntést nem lehet önmagában értelmezni.

Nem elszigetelt esetről van szó. A horvát döntés egy szélesebb háborús felkészülésbe illeszkedik”

– fogalmazott, majd hozzátette, hogy szerinte az európai vezetők tudatosan készítik fel a kontinenst egy háborús helyzetre.

Orbán Balázs úgy látja, hogy Brüsszelben és több európai fővárosban már elkészült az a stratégia, amely „lépésről lépésre belevezeti Európát egy közvetlen európai–orosz konfliktusba”. A bejegyzésben részletesen felsorolta az általa azonosított eszkalációs állomásokat is:

Fokozódó háborús retorika a társadalom felkészítése érdekében;

a diplomáciai kapcsolatok felszámolása,

a kommunikációs csatornák leállítása;

megszorítások és adóemelések a hadikiadások finanszírozására;

hadigazdaságra való berendezkedés;

végül a sorkatonaság bevezetése.”

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint az európai döntéshozók „napról napra közelebb viszik Európát a háborúhoz”, mégpedig egy olyan konfliktushoz, amely közvetlen hatással lenne a magyar emberek életére is. Éppen ezért hangsúlyozta, hogy Magyarország álláspontja gyökeresen eltér ettől az iránytól.

Magyarország viszont, amíg nemzeti kormány van, nem fogja követni őket ezen a kockázatos úton”

– jelentette ki Orbán Balázs, aki a bejegyzésében az áprilisi országgyűlési választás tétjét is ebben látta megfogalmazhatónak: