Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ezért nem mer találkozni Putyinnal Zelenszkij – botrányos az indok

Fontos

Újabb magyar halálos áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Újabb magyar áldozata van az ukrán kényszersorozásnak

31 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy újabb kárpátaljai magyar élete ért tragikus véget a háború miatt. Szijjártó Péter közlése szerint a beregszászi járásban egy magyar állampolgárt kényszerrel vittek el az utcáról sorozás céljából, aki a kiképzőközpontban rosszul lett, majd szívbetegsége miatt életét vesztette.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó Péterkárpátaljai magyaráldozat

A Deák Dániel közösségi oldalán látható videóban Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a részvétnyilvánításon túl a magyar kormány minden lehetséges támogatást megad az áldozat családjának. A miniszter szerint az eset újabb bizonyítéka annak, hogy az ukrajnai kényszersorozás súlyos emberi jogi visszaéléseket eredményez, amelyekkel szemben a nemzetközi közösségnek haladéktalanul fel kell lépnie.

Szijjártó Péter: Ideje véget vetni a fegyveres konfliktusnak, valamint az ukrán nyílt embervadászatnak
Egy újabb kárpátaljai magyar élete ért tragikus véget a háború miatt. Szijjártó Péter közlése szerint a beregszászi járásban egy magyar állampolgárt kényszerrel vittek el az utcáról sorozás céljából, aki a kiképzőközpontban rosszul lett, majd szívbetegsége miatt életét vesztette. Fotó: Kovács Attila / MTI 

Szijjártó Péter: Ideje véget vetni a fegyveres konfliktusnak, valamint az ukrán nyílt embervadászatnak

A tárcavezető élesen bírálta a háborút szerinte szító brüsszeli politikát, és úgy fogalmazott:

Ideje véget vetni a fegyveres konfliktusnak, valamint az ukrán nyílt embervadászatnak, amely ártatlan emberek életét követeli. A kényszersorozások elfogadhatatlanok, és azokkal szemben nemzetközi fellépésre van szükség.”

Szijjártó Péter megerősítette, hogy Magyarország kormánya továbbra is támogat minden béke erőfeszítést, ugyanakkor a legfontosabb cél az, hogy az ország kimaradjon a háborúból. Hangsúlyozta, amíg a béketárgyalások nem vezetnek eredményre, addig is meg kell tenni minden lépést a magyar emberek biztonságának megőrzése érdekében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!