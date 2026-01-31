Szijjártó Péter: Újabb magyar áldozata van az ukrán kényszersorozásnak

A Deák Dániel közösségi oldalán látható videóban Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a részvétnyilvánításon túl a magyar kormány minden lehetséges támogatást megad az áldozat családjának. A miniszter szerint az eset újabb bizonyítéka annak, hogy az ukrajnai kényszersorozás súlyos emberi jogi visszaéléseket eredményez, amelyekkel szemben a nemzetközi közösségnek haladéktalanul fel kell lépnie.

Egy újabb kárpátaljai magyar élete ért tragikus véget a háború miatt. Szijjártó Péter közlése szerint a beregszászi járásban egy magyar állampolgárt kényszerrel vittek el az utcáról sorozás céljából, aki a kiképzőközpontban rosszul lett, majd szívbetegsége miatt életét vesztette. Fotó: Kovács Attila / MTI

Szijjártó Péter: Ideje véget vetni a fegyveres konfliktusnak, valamint az ukrán nyílt embervadászatnak

A tárcavezető élesen bírálta a háborút szerinte szító brüsszeli politikát, és úgy fogalmazott:

Ideje véget vetni a fegyveres konfliktusnak, valamint az ukrán nyílt embervadászatnak, amely ártatlan emberek életét követeli. A kényszersorozások elfogadhatatlanok, és azokkal szemben nemzetközi fellépésre van szükség.”

Szijjártó Péter megerősítette, hogy Magyarország kormánya továbbra is támogat minden béke erőfeszítést, ugyanakkor a legfontosabb cél az, hogy az ország kimaradjon a háborúból. Hangsúlyozta, amíg a béketárgyalások nem vezetnek eredményre, addig is meg kell tenni minden lépést a magyar emberek biztonságának megőrzése érdekében.