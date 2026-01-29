Hírlevél
Nem változik a nyugdíjak folyósításának rendje 2026-ban. A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint az ellátásokat továbbra is a hónap 12. napjához legközelebbi munkanapon utalják, áprilisban és júliusban azonban – a hétvégi dátum miatt – korábban érkezik a nyugdíj.
magyar államkincstárpénteknyugdíj

Nem változik a nyugdíjak folyósításának megszokott rendje, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Államkincstár a hivatalos oldalán. A tájékoztatás szerint 2026-ban is az adott hónap 12. napjához legközelebbi munkanapon utalják az ellátásokat az arra jogosultaknak, és ha ez az időpont hétvégére esik, a kifizetés a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan előrébb kerül. 

Várva várt utalások: így alakul a nyugdíj 2026-ban Forrás: kormany.hu
A legtöbb hónapban marad a jól megszokott rend, vagyis a nyugdíj a hónap 12. napjához legközelebbi munkanapon érkezik meg. 

Mindezek alapján a VEOL összegyűjtötte, pontosan mikor érkezik a nyugdíj 2026-ban.

Nyugdíj 2026: ebben a két hónapban hamarabb érkezik az utalás

A legtöbb hónapban marad a jól megszokott rend, vagyis a nyugdíj a hónap 12. napjához legközelebbi munkanapon érkezik meg. Idén azonban két kivétel akad:

Áprilisban és júliusban a 12-e vasárnapra esik, ezért ezekben a hónapokban korábban történik a kifizetés.

 Áprilisban már 10-én, pénteken megérkezik a nyugdíj utalása, júliusban pedig szintén 10-én kerül a számlákra az összeg. Ezek azok az időszakok, amikor a megszokottnál hamarabb lehet számítani a pénzre.

Mikor érkezik a nyugdíj 2026-ban hónapról hónapra?

Azok számára, akik bankszámlára kapják az ellátást, a következő időpontok az irányadók:

HónapNyugdíj utalás várható időpontja
2026. január hónapjanuár 12. (hétfő)
2026. február hónapfebruár 12. (csütörtök) – 13. havi nyugdíj és a 14. havi juttatás is érkezik
2026. március hónapmárcius 12. (csütörtök)
2026. április hónapáprilis 10. (péntek)
2026. május hónapmájus 12. (kedd)
2026. június hónapjúnius 12. (péntek)
2026. július hónapjúlius 10. (péntek)
2026. augusztus hónapaugusztus 12. (szerda)
2026. szeptember hónapszeptember 11. (péntek)
2026. október hónapoktóber 12. (hétfő)
2026. november hónapnovember 12. (csütörtök)
2026. december hónapdecember 2. (szerda)

Akik postai úton kapják az összeget, azoknál a kézbesítés a Magyar Posta hivatalos nyugdíjkifizetési naptára szerint történik, a pontos nap a lakóhelytől függően eltérhet.

Mikor érkezik a 13. és a 14. havi nyugdíj?

Sokan erre az időpontra várnak a leginkább minden évben. A 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét a februári rendes nyugdíjfolyósítással együtt kapják meg a jogosultak. Akinek a nyugdíj bankszámlára érkezik, február 12-én, csütörtökön számíthat a magasabb összegre, akik készpénzben kapják az ellátást, azoknál a postai kézbesítés február 15. és 28. között történik meg.

 

