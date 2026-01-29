Jó hír: idén négy alkalommal is korábban érkezik a nyugdíj

Nem változik a nyugdíjak folyósításának megszokott rendje, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Államkincstár a hivatalos oldalán. A tájékoztatás szerint 2026-ban is az adott hónap 12. napjához legközelebbi munkanapon utalják az ellátásokat az arra jogosultaknak, és ha ez az időpont hétvégére esik, a kifizetés – a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan – előrébb kerül.
Mindezek alapján a Veol utánanézett, pontosan mikor érkezik a nyugdíj 2026-ban.
Nyugdíj 2026: ezekben a hónapokban hamarabb érkezik az utalás
A legtöbb hónapban marad a jól megszokott rend, vagyis a nyugdíj a hónap 12. napjához legközelebbi munkanapon érkezik meg. Idén azonban három kivétel akad:
Áprilisban, júliusban és szeptemberben a 12-e vasárnapra esik, ezért ezekben a hónapokban korábban történik a kifizetés.
Áprilisban és júliusban már 10-én, pénteken megérkezik a nyugdíj utalása, szeptemberben pedig 11-én kerül a számlákra az összeg. Ezek azok a hónapok, amikor a megszokottnál hamarabb lehet számítani a pénzre.
Decemberben a kiemelt ünnepi időszakra (Mikulás, karácsony) való tekintettel már a hónap 2. napján érkezik az utalás.
Mikor érkezik a nyugdíj 2026-ban hónapról hónapra?
Azok számára, akik bankszámlára kapják az ellátást, a következő időpontok az irányadók:
|Hónap
|Nyugdíj utalás várható időpontja
|2026. január hónap
|január 12. (hétfő)
|2026. február hónap
|február 12. (csütörtök) – 13. havi nyugdíj és a 14. havi juttatás is érkezik
|2026. március hónap
|március 12. (csütörtök)
|2026. április hónap
|április 10. (péntek)
|2026. május hónap
|május 12. (kedd)
|2026. június hónap
|június 12. (péntek)
|2026. július hónap
|július 10. (péntek)
|2026. augusztus hónap
|augusztus 12. (szerda)
|2026. szeptember hónap
|szeptember 11. (péntek)
|2026. október hónap
|október 12. (hétfő)
|2026. november hónap
|november 12. (csütörtök)
|2026. december hónap
|december 2. (szerda)
Akik postai úton kapják az összeget, azoknál a kézbesítés a Magyar Posta hivatalos nyugdíjkifizetési naptára szerint történik, a pontos nap a lakóhelytől függően eltérhet.
Mikor érkezik a 13. és a 14. havi nyugdíj?
Sokan erre az időpontra várnak a leginkább minden évben. A 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét a februári rendes nyugdíjfolyósítással együtt kapják meg a jogosultak. Akinek a nyugdíj bankszámlára érkezik, február 12-én, csütörtökön számíthat a magasabb összegre, akik pedig készpénzben kapják az ellátást, azoknál a postai kézbesítés február 15. és 28. között történik meg.