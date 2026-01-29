Jó hír: idén négy alkalommal is korábban érkezik a nyugdíj

Nem változik a nyugdíjak folyósításának megszokott rendje, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Államkincstár a hivatalos oldalán. A tájékoztatás szerint 2026-ban is az adott hónap 12. napjához legközelebbi munkanapon utalják az ellátásokat az arra jogosultaknak, és ha ez az időpont hétvégére esik, a kifizetés – a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan – előrébb kerül.

A legtöbb hónapban marad a jól megszokott rend, vagyis a nyugdíj a hónap 12. napjához legközelebbi munkanapon érkezik meg.

Mindezek alapján a Veol utánanézett, pontosan mikor érkezik a nyugdíj 2026-ban.

Nyugdíj 2026: ezekben a hónapokban hamarabb érkezik az utalás

A legtöbb hónapban marad a jól megszokott rend, vagyis a nyugdíj a hónap 12. napjához legközelebbi munkanapon érkezik meg. Idén azonban három kivétel akad:

Áprilisban, júliusban és szeptemberben a 12-e vasárnapra esik, ezért ezekben a hónapokban korábban történik a kifizetés.

Áprilisban és júliusban már 10-én, pénteken megérkezik a nyugdíj utalása, szeptemberben pedig 11-én kerül a számlákra az összeg. Ezek azok a hónapok, amikor a megszokottnál hamarabb lehet számítani a pénzre.

Decemberben a kiemelt ünnepi időszakra (Mikulás, karácsony) való tekintettel már a hónap 2. napján érkezik az utalás.

Mikor érkezik a nyugdíj 2026-ban hónapról hónapra?

Azok számára, akik bankszámlára kapják az ellátást, a következő időpontok az irányadók:

Hónap Nyugdíj utalás várható időpontja 2026. január hónap január 12. (hétfő) 2026. február hónap február 12. (csütörtök) – 13. havi nyugdíj és a 14. havi juttatás is érkezik 2026. március hónap március 12. (csütörtök) 2026. április hónap április 10. (péntek) 2026. május hónap május 12. (kedd) 2026. június hónap június 12. (péntek) 2026. július hónap július 10. (péntek) 2026. augusztus hónap augusztus 12. (szerda) 2026. szeptember hónap szeptember 11. (péntek) 2026. október hónap október 12. (hétfő) 2026. november hónap november 12. (csütörtök) 2026. december hónap december 2. (szerda)

Akik postai úton kapják az összeget, azoknál a kézbesítés a Magyar Posta hivatalos nyugdíjkifizetési naptára szerint történik, a pontos nap a lakóhelytől függően eltérhet.

Mikor érkezik a 13. és a 14. havi nyugdíj?

Sokan erre az időpontra várnak a leginkább minden évben. A 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét a februári rendes nyugdíjfolyósítással együtt kapják meg a jogosultak. Akinek a nyugdíj bankszámlára érkezik, február 12-én, csütörtökön számíthat a magasabb összegre, akik pedig készpénzben kapják az ellátást, azoknál a postai kézbesítés február 15. és 28. között történik meg.