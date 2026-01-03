„Mi nem szerepet játszunk” – erdélyi üzenet Magyarországra

A magyarság itt nem választás kérdése

Portik Vilmos, aki saját családi történeteken keresztül mutatja meg, mit jelent Erdélyben magyarnak lenni. Felidézi édesapja esetét, aki nem nyugodott bele abba, hogy felesége nevét romános formában jegyezzék be, és addig nem tágított, amíg a magyar betűk és ékezetek a helyükre nem kerültek.

Portik hangsúlyozza: Erdélyben a magyarság nem alkalmi szerep, hanem állandó jelenlét. Az identitás ott van a boltban, az iskolában, a hivatalokban, a színházban és a mindennapi megszólalásokban.

Mi nem akkor vagyunk magyarok, amikor külföldre megyünk, hanem itthon, minden nap, szinte minden órában”

– mondja a politikus. Szerinte a közös magyar gondolkodás csak akkor tud változni, ha azok is teret kapnak benne, akiknek az identitás nem kényelmi kérdés, hanem folyamatos megélés és felelősség. Az erdélyi magyar lét ugyanis nem döntés, hanem sors – amely egyszerre lehet teher, fájdalom és büszkeség.