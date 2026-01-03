„Mi nem szerepet játszunk” – erdélyi üzenet Magyarországra

Hírlevél
Éles, személyes hangú megszólalásra hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Zsigmond Barna Pál. A bejegyzésben megosztott videóban Portik Vilmos RMDSZ-es politikus az erdélyi magyar lét mindennapi valóságáról és a magyar identitásról beszél.
A Zsigmond Barna Pál által megosztott videó egy közelmúltbeli, nagy vitát kiváltó kijelentésre reagál, amely szerint valaki „akkor magyar, ha külföldre megy”. A gondolat Verebes István megfogalmazásában hangzott el, Portik Vilmos szerint azonban nem törődni az identitással olyan „luxus”, amely az erdélyi magyarok többségének soha nem állt rendelkezésére.

identitás
Portik Vilmos tanulságos üzenetet küldött az anyaországi magyaroknak az identitás mindennapi megéléséről (Fotó: Barbocz Zsolt)
Az erdélyi magyarok üzenete világos: stabilitást, biztonságot és folytatást akarnak

A magyarság itt nem választás kérdése

Portik Vilmos, aki saját családi történeteken keresztül mutatja meg, mit jelent Erdélyben magyarnak lenni. Felidézi édesapja esetét, aki nem nyugodott bele abba, hogy felesége nevét romános formában jegyezzék be, és addig nem tágított, amíg a magyar betűk és ékezetek a helyükre nem kerültek.
Portik hangsúlyozza: Erdélyben a magyarság nem alkalmi szerep, hanem állandó jelenlét. Az identitás ott van a boltban, az iskolában, a hivatalokban, a színházban és a mindennapi megszólalásokban. 

Mi nem akkor vagyunk magyarok, amikor külföldre megyünk, hanem itthon, minden nap, szinte minden órában” 

– mondja a politikus. Szerinte a közös magyar gondolkodás csak akkor tud változni, ha azok is teret kapnak benne, akiknek az identitás nem kényelmi kérdés, hanem folyamatos megélés és felelősség. Az erdélyi magyar lét ugyanis nem döntés, hanem sors – amely egyszerre lehet teher, fájdalom és büszkeség.

