Illés Boglárka és Nagy János az Igazság órájában

Csütörtök reggel Németh Balázs vendége nem más az Igazság Órájában, mint Illés Boglárka, kétoldalú kacsolatokért felelős államtitkár és Nagy János, Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár. A beszélgetések során várhatóan sor kerül a rezsicsökkentést ért külföldi és hazai támadásokra, a Mercosur-egyezményre és természetesen Orbán Viktor Davos-i útjáról is.

Igazság órájában szó esik majd a rezsicsökkentésről, a Mercosur-egyezményről és Orbán Viktor útjáról Davos-ba

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Ne maradjon le, hamarosan kezdünk!