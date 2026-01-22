Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump és a NATO megállapodtak! Eldőlt Grönland sorsa

Ezt látnia kell!

Félelmetes felfedezést tettek az Antarktisz vastag jégpáncélja alatt

orbán viktor

Illés Boglárka és Nagy János az Igazság órájában

6 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Csütörtök reggel Illés Boglárka kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkár, valamint Nagy János, Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár lesz Németh Balázs vendége.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktorigazság órájanagy jánosmercosur - egyezménynémeth balázs

Csütörtök reggel Németh Balázs vendége nem más az Igazság Órájában, mint Illés Boglárka, kétoldalú kacsolatokért felelős államtitkár és Nagy János, Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár. A beszélgetések során várhatóan sor kerül a rezsicsökkentést ért külföldi és hazai támadásokra, a Mercosur-egyezményre és természetesen Orbán Viktor Davos-i útjáról is

Igazság órája
Igazság órájában szó esik majd a rezsicsökkentésről, a Mercosur-egyezményről és Orbán Viktor útjáról Davos-ba
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Ne maradjon le, hamarosan kezdünk!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!