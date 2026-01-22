Illés Boglárka és Nagy János az Igazság órájában

Csütörtök reggel Illés Boglárka kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkár, valamint Nagy János, Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár lesz Németh Balázs vendége.
Csütörtök reggel Németh Balázs vendége nem más az Igazság Órájában, mint Illés Boglárka, kétoldalú kacsolatokért felelős államtitkár és Nagy János, Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár. A beszélgetések során várhatóan sor kerül a rezsicsökkentést ért külföldi és hazai támadásokra, a Mercosur-egyezményre és természetesen Orbán Viktor Davos-i útjáról is.
