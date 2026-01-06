Kedden is eljön az Igazság órája! A vendég Rétvári Bence államtitkár, akivel Németh Balázs műsorvezető beszélget a tanítók, a tanárok és az óvónők újabb 10 százalékos béremeléséről. Megmutatják, hogy miért nem engedi megszólalni a tiszás jelölteket Magyar Péter. Kampányfelkészítő a Tisza Pártban: baloldali pártnak baloldali szakértői vannak.

Rétvári Bence az Igazság órája keddi adásában

Az Igazság órája Rétvári Bencével

A műsor első perceiben arról volt szó, hogy

a jelentős havazás nem okozott fennakadást a közlekedésben áram nélkül sem maradt egyetlen település sem és a falvak, városok megközelítése is rendben van.

Az operatív törzs kezeli a hó helyzetet.

Mióta leesett a hó azóta százhuszonegyszer riasztották a tűzoltókat.

Minden belügyi szerv készenlétben áll, most egy megfeszített időszak fog következni.

A hajléktalanoknak is is biztosított a szállás, az elhelyezés.

Mindenkinek segítséget tud nyújtani az állam,

az fontos hogy kérjenek is segítséget hogyha olyan a helyzet – tette hozzá Rétvári Bence államtitkár.

Az államtitkár elmondta azt is, hogy

a tisztások ebben a helyzetben sem Magyarországnak drukkolnak,

pedig ilyenkor amikor hóhelyzet van és nagyon nagy hideg várható, akkor kellene igazából összefogni és egymást segíteni.

Az államtitkár elmondta, hogy Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóján óriási figyelem fordult a miniszterelnök felé, az pedig egyértelmű, hogy

nem csak egy olyan vezetője van Magyarországnak, aki Magyarországon számít, hanem akit a világ is számon tart. A miniszterelnök átfogó képet tud adni mindenre"

– mutatott rá.

Rétvári Bence a miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatóját úgy értékelte, beszédes, hogy távoli országokból érkeznek ide újságírók, hogy a világpolitika kérdéseiről megkérdezzék a magyar miniszterelnököt.

Az új év jól kezdődött a tanároknak, újabb béremelés következik.

2022-ben 450 ezer forint volt a tanári átlagbér, most pedig 900 ezer forint fölé emelkedik

– mutatott rá az államtitkár.

Azt is hozzátette:

A tanárok, tanítók, óvónők bére négy év alatt több mint 100 százalékkal emelkedett, tehát ebben a ciklusban több mint duplájára nőtt.

Egyik európai ország sem tudta ezt biztosítani az elmúlt 4 évre vetítve. Hangsúlyozta: