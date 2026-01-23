Orbán Viktor: Atombomba-jellegű döntést hozott Brüsszel Ukrajna ügyében

A davosi Világgazdasági Fórumon létrehozott Béketanáccsal kapcsolatban Orbán Viktor péntek hajnali brüsszeli sajtótájékoztatóján kifejtette: a Béketanács azért jött létre, mert a régi szervezetek már nem működnek, viszont baj meg van a világban, és valakinek békét kellene teremtenie.

Fotó: Mandel NGAN / AFP

A miniszterelnök kiemelte,

itt az okoz zavart, hogy miként viszonyuljanak egy olyan új testülethez, amit a béketeremtés érdekében hoztak létre.

A kormányfő szerint ugyanakkor mindenképpen több esélye van ennek a szervezetnek a sikerre és a békére, mint a régieknek, amelyek kudarcot vallottak. Úgy fogalmazott:

ketten voltunk csak európaiak, a bolgárok meg mi, akik azt mondtuk, hogy ez egy jó cél.

Szavai szerint senki sem tudja garantálni, hogy ez sikeres lesz, de az amerikaiak nagy lendülettel vágtak bele, és „úgy érezzük, hogy ebből kijöhet valami”.

Aki ebben nincs benne, az valóban kimarad

– tette hozzá. A miniszterelnök szerint, ha csak Gázáról szólna a Béketanács, akkor az Európai Unió szinte minden országának ott lenne a helye. De az amerikaiak úgy készítették ezt a dokumentumot, hogy ezen túlmegy: első feladat konszolidálni Gázát, második feladat békét csinálni Ukrajnában, aztán majd jön a többi is.

Szerintünk ez jó megközelítés

– tette hozzá a kormányfő.