Rendkívüli

ukrajna

Orbán Viktor: Atombomba-jellegű döntést hozott Brüsszel Ukrajna ügyében

26 perce
Olvasási idő: 4 perc
Az Európai Unió vezetése elfogadta Ukrajna 800 milliárd dolláros pénzügyi igényét, sőt további 700 milliárd dollárnyi hadi kiadással is számol – jelentette ki Orbán Viktor Brüsszelben, az uniós csúcs után. A miniszterelnök szerint a terv súlyos eladósodással járna, és egy titkos dokumentum Ukrajna 2027-es uniós csatlakozásával is számol, amit Magyarország határozottan ellenez.
ukrajnabrüsszelorbán viktorvilággazdasági fórumbéketanácseurópai unióbéke

A davosi Világgazdasági Fórumon létrehozott Béketanáccsal kapcsolatban Orbán Viktor péntek hajnali brüsszeli sajtótájékoztatóján kifejtette: a Béketanács azért jött létre, mert a régi szervezetek már nem működnek, viszont baj meg van a világban, és valakinek békét kellene teremtenie. 

US President Donald Trump (R) walks past Hungary's Prime Minister Viktor Orban (3L), Indonesia's President Prabowo Subianto (C) and Jordan's Foreign Minister Ayman Safadi as he arrives at the "Board of Peace" meeting during the World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos on January 22, 2026.. US President Donald Trump will show off his new "Board of Peace" at Davos on January 22, 2026 burnishing his claim to be a peacemaker a day after backing off his own threats against Greenland. Originally meant to oversee the rebuilding of Gaza after the war between Hamas and Israel, the board's charter does not limit its role to the Strip, and has sparked concerns that Trump wants it to rival the United Nations. (Photo by Mandel NGAN / AFP)
Fotó: Mandel NGAN / AFP

A miniszterelnök kiemelte, 

itt az okoz zavart, hogy miként viszonyuljanak egy olyan új testülethez, amit a béketeremtés érdekében hoztak létre.

A kormányfő szerint ugyanakkor mindenképpen több esélye van ennek a szervezetnek a sikerre és a békére, mint a régieknek, amelyek kudarcot vallottak. Úgy fogalmazott: 

ketten voltunk csak európaiak, a bolgárok meg mi, akik azt mondtuk, hogy ez egy jó cél. 

Szavai szerint senki sem tudja garantálni, hogy ez sikeres lesz, de az amerikaiak nagy lendülettel vágtak bele, és „úgy érezzük, hogy ebből kijöhet valami”. 

Aki ebben nincs benne, az valóban kimarad

– tette hozzá. A miniszterelnök szerint, ha csak Gázáról szólna a Béketanács, akkor az Európai Unió szinte minden országának ott lenne a helye. De az amerikaiak úgy készítették ezt a dokumentumot, hogy ezen túlmegy: első feladat konszolidálni Gázát, második feladat békét csinálni Ukrajnában, aztán majd jön a többi is. 

Szerintünk ez jó megközelítés

– tette hozzá a kormányfő.

 

