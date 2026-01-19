Szentkirályi Alexandra: Ezért is a Fidesz a biztos választás

„Ez egy valid kérdés ami az asztalon van. Azt látjuk, hogy az elmúlt napokban, hetekben volt itt szó egy háborús kölcsönről, amiből szerencsére Magyarország tudott maradni. Az a 800 milliárd euró, amit az ukrán miniszterelnök követel, és ebben nincsenek benne a hadikiadások, az baromi sok pénz” – jelentette ki a Facebook-oldalán közzétett videójában Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra

Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

Kiemelte,

ez azt jelenti, hogy minden magyar családra jutna belőle 1,3 millió forint. Kétségeink ne legyenek, tehát az a pénz az nekünk hiányozna, tőlünk hiányozna, ingyen pénz nincsen, tehát az a pénz, ami Ukrajnába menne, az tőlünk is menne, az a mi zsebünkből is menne. El lehet felejteni a családtámogatásokat, a nyugdíjak emelését és még egy csomó minden mást, ami nekünk most biztonság és adottság.

A frakcióvezető szerint, ha egy olyan kormánya lesz Magyarországnak, ami úgy hajbókol, ahogy Brüsszel azt igényli, akkor ez a pénz elmegy Ukrajnába, ezért erről is szól majd áprilisban a választás.

A petíció többek között követeli:

Nem engedjük háborúba a férjeinket, gyermekeinket, unokáinkat!

Kiállunk Magyarország szuverenitása és függetlensége mellett!

Az illegális migráció megállítása és a határok védelme maradjon elsődleges feladat!

Megvédjük a nyugdíjakat a Tisza-adóval szemben!

Kiállunk a világon is egyedülálló családtámogatási rendszer mellett!

Megőrizzük a Nők 40 programot, megbecsülve a nők munkáját és a családokért tett erőfeszítéseiket.

A petíciót az alábbi linkre kattintva lehet aláírni.