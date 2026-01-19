Hírlevél
szentkirályi alexandra

Szentkirályi Alexandra: Ezért is a Fidesz a biztos választás

Új, háborúellenes petíciót indított a Női DPK. A budapesti Fidesz elnöke, aki a Digitális Polgári Kör alapítója is, mindenkit arra kér, írja alá az általuk indított petíciót.
„Ez egy valid kérdés ami az asztalon van. Azt látjuk, hogy az elmúlt napokban, hetekben volt itt szó egy háborús kölcsönről, amiből szerencsére Magyarország tudott maradni. Az a 800 milliárd euró, amit az ukrán miniszterelnök követel, és ebben nincsenek benne a hadikiadások, az baromi sok pénz” – jelentette ki a Facebook-oldalán közzétett videójában Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra
Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

Kiemelte,

 ez azt jelenti, hogy minden magyar családra jutna belőle 1,3 millió forint. Kétségeink ne legyenek, tehát az a pénz az nekünk hiányozna, tőlünk hiányozna, ingyen pénz nincsen, tehát az a pénz, ami Ukrajnába menne, az tőlünk is menne, az a mi zsebünkből is menne. El lehet felejteni a családtámogatásokat, a nyugdíjak emelését és még egy csomó minden mást, ami nekünk most biztonság és adottság.

A frakcióvezető szerint, ha egy olyan kormánya lesz Magyarországnak, ami úgy hajbókol, ahogy Brüsszel azt igényli, akkor ez a pénz elmegy Ukrajnába, ezért erről is szól majd áprilisban a választás.

A petíció többek között követeli:

  • Nem engedjük háborúba a férjeinket, gyermekeinket, unokáinkat!
  • Kiállunk Magyarország szuverenitása és függetlensége mellett!
  • Az illegális migráció megállítása és a határok védelme maradjon elsődleges feladat!
  • Megvédjük a nyugdíjakat a Tisza-adóval szemben!
  • Kiállunk a világon is egyedülálló családtámogatási rendszer mellett!
  • Megőrizzük a Nők 40 programot, megbecsülve a nők munkáját és a családokért tett erőfeszítéseiket.

A petíciót az alábbi linkre kattintva lehet aláírni.

 

