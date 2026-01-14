Hírlevél
tisza párt

Migrációs paktum, háborús politika, ukrán EU-tagság támogatása – így küzdött a Tisza Párt a magyar érdekek ellen Brüsszelben

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Migráció, háború, ukrán EU-tagság, rezsicsökkentés és a gazdák vízhasználata. Ezekben a Magyarország életét alapvetően érintő kérdésekben a Tisza Párt európai parlamenti képviselői az elmúlt években többször a brüsszeli politikai fősodor álláspontját támogatták, vagy éppen távol maradtak a döntő szavazásoktól.
tisza pártmagyar péterválasztás2026európai unió

Az Európai Unióban születő döntések közvetlen hatással vannak Magyarország gazdaságára, biztonságára és a mindennapi megélhetésre. A Tisza Párt Brüsszelben tevékenykedő európai parlamenti képviselői ezekben a kérdésekben az elmúlt években többször a magyar kormány álláspontjával ellentétesen szavaztak, vagy éppen nem vettek részt a voksolásokon – írja a Magyar Nemzet.

Migrációs paktum, háborús politika, ukrán EU-tagság támogatása – így küzdött a Tisza Párt a magyar érdekek ellen Brüsszelben

2024 októberében, a 2025-ös uniós költségvetés szavazásán a Tisza Párt képviselői arra voksoltak, hogy minél gyorsabban lépjen hatályba az illegális migrációt ösztönző uniós migrációs paktum. A döntés értelmében az Európai Unió több forrást biztosítana a migránsok közvetlen ellátására, miközben a paktum a tagállamokra kötelező betelepítési és pénzügyi terheket róna. A szavazáson Magyar Péter nem volt jelen, párttársai azonban támogatták az indítványt.

Előterjesztőből távolmaradó

2025 márciusában Magyar Péter neve előterjesztőként szerepelt az Európai Parlament egyik leginkább háború- és ukránpárti dokumentumán, az európai védelem jövőjéről szóló fehér könyvön. A Tisza Párt elnöke később levetette a nevét az indítványról, majd azt állította, hogy a dokumentumot nélküle terjesztették be. A HVG az EUrologus parlamenti forrásaira hivatkozva rendkívül szokatlannak nevezte az esetet. A szavazáskor a Tisza Párt képviselői végül nem voksoltak.

Orbán Viktor: Ezért kell a Tisza-féléket távol tartani a kormányzástól

 

2025 áprilisában a Tisza Párt képviselői megszavazták a 2026-os uniós költségvetésről szóló határozatot, amely növelné az Ukrajnának juttatott támogatásokat, különösen a katonai kiadásokat. A dokumentum egyértelműen előmozdítaná Ukrajna mielőbbi, akár 2030 előtti EU-tagságát, és sürgeti a migrációs paktum végrehajtását is. A szavazáson Magyar Péter nem vett részt, a jelen lévő tiszás képviselők azonban támogatták a határozatot.

Energiapolitika és rezsicsökkentés

2025 júniusában a Tisza Párt megszavazta a Tisztaipar-megállapodásról szóló európai parlamenti állásfoglalást, amely Magyarország számára az orosz energiaszállítások leállítását követelné. Számítások szerint ez átlagosan évi félmillió forinttal növelné egy magyar család rezsiköltségeit. Néhány tiszás képviselő tartózkodott, a többség azonban támogatta az indítványt.

Orbán Viktor: A Tisza Párt hallgat a háborúról, Brüsszelhez igazodik

 

Már 2024 novemberében megszavazták azt az EP-állásfoglalást is, amely a lakossági energiaár-támogatások, köztük a magyar rezsicsökkentés kivezetését sürgette. A dokumentum a fosszilis energiahordozók használatának gyors felszámolását és az energiaár-támogatások megszüntetését szorgalmazta.

A teljes cikket ide kattintva érhetik el.

