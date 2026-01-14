Az Európai Unióban születő döntések közvetlen hatással vannak Magyarország gazdaságára, biztonságára és a mindennapi megélhetésre. A Tisza Párt Brüsszelben tevékenykedő európai parlamenti képviselői ezekben a kérdésekben az elmúlt években többször a magyar kormány álláspontjával ellentétesen szavaztak, vagy éppen nem vettek részt a voksolásokon – írja a Magyar Nemzet.

Migrációs paktum, háborús politika, ukrán EU-tagság támogatása – így küzdött a Tisza Párt a magyar érdekek ellen Brüsszelben

2024 októberében, a 2025-ös uniós költségvetés szavazásán a Tisza Párt képviselői arra voksoltak, hogy minél gyorsabban lépjen hatályba az illegális migrációt ösztönző uniós migrációs paktum. A döntés értelmében az Európai Unió több forrást biztosítana a migránsok közvetlen ellátására, miközben a paktum a tagállamokra kötelező betelepítési és pénzügyi terheket róna. A szavazáson Magyar Péter nem volt jelen, párttársai azonban támogatták az indítványt.

Előterjesztőből távolmaradó

2025 márciusában Magyar Péter neve előterjesztőként szerepelt az Európai Parlament egyik leginkább háború- és ukránpárti dokumentumán, az európai védelem jövőjéről szóló fehér könyvön. A Tisza Párt elnöke később levetette a nevét az indítványról, majd azt állította, hogy a dokumentumot nélküle terjesztették be. A HVG az EUrologus parlamenti forrásaira hivatkozva rendkívül szokatlannak nevezte az esetet. A szavazáskor a Tisza Párt képviselői végül nem voksoltak.