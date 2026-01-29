Orbán Viktor postásnak állt!

Műhelytitkok és állami szolgálat

A beszélgetésből kiderült, hogy a postás már harminc éve végzi a munkáját, amit Orbán Viktor komoly állami szolgálatként jellemzett. A kézbesítés gyakorlati részleteire is rákérdezett, mire a postás elmondta: a leveleket úgy kell elhelyezni, hogy ne lógjanak ki a postaládából, ezeknél a küldeményeknél pedig különösen figyelni kell.

Ennyit könnyítek a maga melóján. Egyet átvállalok.”

– mondta tréfásan a miniszterelnök, és indult elvégezni a munkát.