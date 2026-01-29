Orbán Viktor postásnak állt!

A miniszterelnök személyesen is részt vett a nemzeti petíció kézbesítésében, és egy postással együtt kezdte a műszakot. Orbán Viktor szerint a közös munka nem gesztus, hanem természetes része az ügynek.
„Ma én voltam a postás!” – újságolta Orbán Viktor, miután egy kézbesítővel közösen indította a reggelt, és maga is kivette a részét a nemzeti petíció eljuttatásából. A találkozás során nemcsak a munka menetéről, hanem a postai szolgálat súlyáról is szó esett.
Műhelytitkok és állami szolgálat
A beszélgetésből kiderült, hogy a postás már harminc éve végzi a munkáját, amit Orbán Viktor komoly állami szolgálatként jellemzett. A kézbesítés gyakorlati részleteire is rákérdezett, mire a postás elmondta: a leveleket úgy kell elhelyezni, hogy ne lógjanak ki a postaládából, ezeknél a küldeményeknél pedig különösen figyelni kell.
Ennyit könnyítek a maga melóján. Egyet átvállalok.”
– mondta tréfásan a miniszterelnök, és indult elvégezni a munkát.
