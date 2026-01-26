Brüsszel elvárja, hogy a magyarok finanszírozzák Ukrajna működését, a háború költségeit és az egekbe szökő energiaárakat – írja Facebook-videója felett Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke.

Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI

A politikus szerint mindez családonként akár 1,4 millió forintos terhet is jelenthet, ami súlyos csapást mérne a magyar emberek mindennapi megélhetésére.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: a brüsszeli elvárások világosak, és egy irányba mutatnak. A magyar családok pénzéből fedeznék a háború költségeit, Ukrajna működését, valamint az ebből fakadó energiaár-emelkedéseket.

Nemzeti petíció indul

A politikus szerint ez elfogadhatatlan, ezért indult el a nemzeti petíció, amely egyértelmű nemet mond ezekre a tervekre.

A budapesti Fidesz elnöke kiemelte: nemet mondanak arra, hogy a magyar emberek pénzéből finanszírozzák a háborút, és nemet mondanak arra is, hogy a következő tíz évben Magyarország állja Ukrajna működésének költségeit.

Ugyancsak határozott elutasítást fogalmazott meg azzal szemben, hogy a háború következményeként emelkedjenek a rezsiárak, tovább növelve a családokra nehezedő terheket.

Szentkirályi Alexandra szerint a jelenlegi időszak a veszélyek kora, amikor nem elvont politikai kérdésekről, hanem a magyar emberek jövőjéről és biztonságáról születnek döntések.

Követiőit arra biztatta, mondják el véleményüket ezekről a kérdésekről.