Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij csak egy feltétellel hajlandó békét kötni – Európa megdöbbent

Képek

Amerika elesett a pusztító viharban – sok a halott, 800 ezren áram nélkül

Link másolása
Vágólapra másolva!
Brüsszel a magyar családokkal fizettetné meg Ukrajna működését, a háború költségeit és az elszabaduló energiaárakat – figyelmeztet Facebook-videójában Szentkirályi Alexandra. A Fidesz budapesti elnöke szerint a brüsszeli tervek családonként akár 1,4 millió forintos terhet is jelenthetnek. A nemzeti petíciót kitöltők nemet mondanak arra, hogy a magyarok pénzéből finanszírozzák a háborút és annak következményeit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szentkirályi alexandramagyarországcsalád

Brüsszel elvárja, hogy a magyarok finanszírozzák Ukrajna működését, a háború költségeit és az egekbe szökő energiaárakat – írja Facebook-videója felett Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke.

Szentkirályi
Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI

A politikus szerint mindez családonként akár 1,4 millió forintos terhet is jelenthet, ami súlyos csapást mérne a magyar emberek mindennapi megélhetésére.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: a brüsszeli elvárások világosak, és egy irányba mutatnak. A magyar családok pénzéből fedeznék a háború költségeit, Ukrajna működését, valamint az ebből fakadó energiaár-emelkedéseket. 

 

Nemzeti petíció indul

A politikus szerint ez elfogadhatatlan, ezért indult el a nemzeti petíció, amely egyértelmű nemet mond ezekre a tervekre.

A budapesti Fidesz elnöke kiemelte: nemet mondanak arra, hogy a magyar emberek pénzéből finanszírozzák a háborút, és nemet mondanak arra is, hogy a következő tíz évben Magyarország állja Ukrajna működésének költségeit. 

Ugyancsak határozott elutasítást fogalmazott meg azzal szemben, hogy a háború következményeként emelkedjenek a rezsiárak, tovább növelve a családokra nehezedő terheket.

Szentkirályi Alexandra szerint a jelenlegi időszak a veszélyek kora, amikor nem elvont politikai kérdésekről, hanem a magyar emberek jövőjéről és biztonságáról születnek döntések. 

Követiőit arra biztatta, mondják el véleményüket ezekről a kérdésekről.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!