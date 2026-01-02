Lebuktak: így támogatja az illegális bevándorlást a Tisza Párt

Megdöbbentő videót osztott meg közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

A videó tanúsága szerint ugyanis a Tisza Párt vezetése egyértelműen álproblémának nevezi az illegális migrációt. Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP képviselője a migrációs nyomás csökkenéséről beszélt, miközben Magyar Péter kigúnyolja a hazánk déli határán emelt kerítést, és feleslegesként állítja be azt.

Nem ez volt az első eset, hogy Magyar Péter és emberei, az illegális migráció támogatása mellett tették le a voksukat. A Tisza Párt egyik politikusa, Dávid Dóra a multikulturalizmust és a migrációt éltette, míg Magyar Péter egy másik embere, Bódis Kriszta szerint a migráció álprobléma. A nyugdíjasok megsarcolását szorgalmazó Simonovits András pedig arról értekezett, hogy ukránokat és szíreket kellene befogadni hazánkba. Ezután nem meglepő, hogy a Tisza Párt EP-képviselői rendre megszavazták azokat az uniós javaslatokat, amelyek a brüsszeli migrációs paktum végrehajtását segítik elő.

A Tisza Párt EP-képviselői több alkalommal is megszavazták azokat az uniós javaslatokat, amelyek az illegális bevándorlást ösztönző migrációs paktum végrehajtását segítik elő. A korábbi európai parlamenti szavazási jegyzőkönyvek alapján Magyar Péter emberei nemcsak a betelepítési kvótát tartalmazó csomagot támogatták, hanem a határzár elutasítását és Magyarország megbüntetését is.

Így például 2024 októberében, a 2025-ös uniós költségvetés szavazásán arra voksoltak a Tisza Párt képviselői, hogy minél gyorsabban lépjen hatályba a több kormány által is elhibázottnak tartott uniós migrációs paktum, amely kifejezetten ösztönzi az illegális bevándorlást. A Magyar Péterék által támogatott javaslat egyik pontja plusz 25 millió eurót irányzott elő a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap megerősítésére. A határozat világosan fogalmazott:

a paktum megfelelő és gyors végrehajtásának biztosítása érdekében szükséges a többletforrás.

A Tisza képviselői több olyan javaslatra is igennel szavaztak, amelyek jogosnak nevezték az Európai Unió Bíróságának 200 millió eurós bírságát, amit Magyarország ellen szabtak ki a határzár alkalmazása miatt. A párt emellett nem támogatta azt a kezdeményezést, hogy Magyarország kétmilliárd eurós támogatást kapjon a határkerítés költségeire.

A migrációs paktum tartalmazza a sokat bírált kvótarendszert is, amely szerint azoknak az országoknak, amelyek nem fogadnak be migránsokat, pénzbüntetést kell fizetniük.

A szöveg elfogadása tehát a brüsszeli migrációs politika támogatását jelenti – a jegyzőkönyvek tanúsága szerint a Tisza Párt részéről is.