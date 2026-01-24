Indul a nemzeti petíció - ezt lehet a kitöltésével elmondani

A miniszterelnök bemutatta a nemzeti petíciót a kaposvári háborúellenes gyűlésen. Orbán Viktor a rendezvényre elvitte magával a petíciós ívet, mutatjuk a három dolgot, amit a kitöltéssel el lehet mondani.
Megindítottunk egy nemzeti petíciót, ezt is elhoztam önöknek. Itt vannak a csomagban megvásárolható brüsszeli politikusok – mondta el Orbán Viktor a kaposvári háborúellenes gyűlésen szombaton.
Orbán Viktor: Ez a nemzeti petíció
A miniszterelnök felhívta a figyelmet, hogy három dolgot lehet a petíció kitöltésével elmondani:
- nemet mondok az orosz-ukrán háború további finanszírozására,
- nemet mondok arra, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg,
- és nemet mondok a rezsiárak háború miatti emelésére.
Ez a nemzeti petíció”
– tette hozzá a miniszterelnök jelezve, hogy mindenkire számít annak kitöltésében.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!