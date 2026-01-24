Indul a nemzeti petíció - ezt lehet a kitöltésével elmondani

Megindítottunk egy nemzeti petíciót, ezt is elhoztam önöknek. Itt vannak a csomagban megvásárolható brüsszeli politikusok – mondta el Orbán Viktor a kaposvári háborúellenes gyűlésen szombaton.

Orbán Viktor miniszterelnök

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Orbán Viktor: Ez a nemzeti petíció

A miniszterelnök felhívta a figyelmet, hogy három dolgot lehet a petíció kitöltésével elmondani:

nemet mondok az orosz-ukrán háború további finanszírozására,

nemet mondok arra, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg,

és nemet mondok a rezsiárak háború miatti emelésére.

Ez a nemzeti petíció”

– tette hozzá a miniszterelnök jelezve, hogy mindenkire számít annak kitöltésében.