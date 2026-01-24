Indul a nemzeti petíció - ezt lehet a kitöltésével elmondani

Hírlevél
Rendkívüli

Fontos

orbán viktor

A miniszterelnök bemutatta a nemzeti petíciót a kaposvári háborúellenes gyűlésen. Orbán Viktor a rendezvényre elvitte magával a petíciós ívet, mutatjuk a három dolgot, amit a kitöltéssel el lehet mondani.
orbán viktorDPKnemzeti petíció

Megindítottunk egy nemzeti petíciót, ezt is elhoztam önöknek. Itt vannak a csomagban megvásárolható brüsszeli politikusok – mondta el Orbán Viktor a kaposvári háborúellenes gyűlésen szombaton.

Orbán Viktor, DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Kaposvár, DPKKaposvár, 2026.01.24.
Orbán Viktor miniszterelnök
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Orbán Viktor: Ez a nemzeti petíció

A miniszterelnök felhívta a figyelmet, hogy három dolgot lehet a petíció kitöltésével elmondani:

  • nemet mondok az orosz-ukrán háború további finanszírozására,
  • nemet mondok arra, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg,
  • és nemet mondok a rezsiárak háború miatti emelésére.

Ez a nemzeti petíció”

tette hozzá a miniszterelnök jelezve, hogy mindenkire számít annak kitöltésében.

 

