Orbán Balázs arról írt, hogy Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés elnöke üzenetet küldött Magyarországnak, amelyben Orbán Viktort méltatta. A francia jobboldali politikus szerint a magyarok egy olyan vezetőre számíthatnak, akit intelligenciája, meggyőződése és kitartása emel ki a nemzetközi politikai mezőnyből.
Marine Le Pen úgy látja, Orbán Viktor következetes politikát folytat, és olyan vezető, aki hosszú távon is képes képviselni az ország érdekeit. A francia politikus értékelése szerint a meggyőződés és a kitartás különösen fontos egy olyan időszakban, amikor Európa számos politikai és gazdasági kihívással néz szembe.
