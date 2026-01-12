Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin elleni merényletet terveznek a britek? Döbbenetes részletek

Fontos

Friss információkat osztott meg az Operatív Törzs – ezt önnek is látnia kell!

Orbán Viktor

Intelligencia, meggyőződés, kitartás – ezért ajánlja Orbán Viktort a francia jobboldal vezetője

55 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyarok egy olyan vezetőre számíthatnak, akit intelligenciája, meggyőződése és kitartása tesz kivételessé – ezt üzente Magyarországnak Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés elnöke. Az üzenetről Orbán Balázs is beszámolt, aki szerint a francia jobboldal vezetője egyértelmű támogatását fejezte ki Orbán Viktor mellett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorMarine Le PenOrbán Balázs

Orbán Balázs arról írt, hogy Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés elnöke üzenetet küldött Magyarországnak, amelyben Orbán Viktort méltatta. A francia jobboldali politikus szerint a magyarok egy olyan vezetőre számíthatnak, akit intelligenciája, meggyőződése és kitartása emel ki a nemzetközi politikai mezőnyből.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Patrióták EP-frakció vezetőivel (b-j: Matteo Salvini, Marine Le Pen, Harald Vilimsky, Andrej Babis és Geert Wilders). (Kép forrása: Facebook/Orbán Viktor)
Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Patrióták EP-frakció vezetőivel (barról jobbra: Matteo Salvini, Marine Le Pen, Harald Vilimsky, Andrej Babis és Geert Wilders). (Kép forrása: Facebook/Orbán Viktor) 
Fotó: Facebook

Marine Le Pen úgy látja, Orbán Viktor következetes politikát folytat, és olyan vezető, aki hosszú távon is képes képviselni az ország érdekeit. A francia politikus értékelése szerint a meggyőződés és a kitartás különösen fontos egy olyan időszakban, amikor Európa számos politikai és gazdasági kihívással néz szembe.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!