Szijjártó Péter bejelentést tett az újabb brüsszeli döntés kapcsán

„Orosz kőolaj és földgáz vásárlásának megtiltása súlyosan ellentétes Magyarország érdekével. Hogyha nem vásárolhatunk Oroszországból kőolajat és földgázt, akkor az azt jelenti, hogy a családok energiaszámlái a háromszorosukra növekedhetnek, és nehéz helyzetbe kerülhetnek gyárak is az áremelkedés miatt” – jelentette ki Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: AFP

Kiemelte,

amint ez a döntés hivatalos formában is megjelenik, Magyarország kormánya benyújtja a keresetét az Európai Bírósághoz, amely keresett arra irányul, hogy ezt a jogszabályt az Európai Bíróság törölje el.

Ez a jogszabály ugyanis a külügyminiszter álláspontja szerint egy óriási jogi csalással jött létre, hiszen ez tartalmában egy szankció, amelynek meghozatalához egyhangú döntésre lett volna szükség, annak érdekében azonban, hogy kikerüljék szuverén nemzeti kormányok ellenkezését kereskedelmi intézkedésbe bújtatták csalással ezt a döntést, így elég volt a minősített többség.

Brüsszelben jóváhagyták azt a jogszabályt, amely az orosz gázimport végleges leállításáról és az orosz olaj fokozatos kivezetéséről szól. A szavazáson Magyarország és Szlovákia nemmel voksolt, Bulgária pedig tartózkodott, ám a szabályozást minősített többséggel fogadták el.

Magyarország már korábban is jelezte: az Európai Bíróságon támadja meg a döntést.

A kormány álláspontja szerint a tilalom súlyosan sérti az ország energiaellátásának biztonságát, különösen azért, mert hazánk és Szlovákia továbbra is jelentős mértékben függ az orosz energiahordozóktól.