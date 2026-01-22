Menczer Tamás: Felháborító, amit a Tisza művel

Hiába a sorozatos magyarellenes intézkedések, a Tisza Párt a néppárti narratívának megfelelően támogatja az Európai Bizottság magyarellenes vezetőjét.
„Nézd meg, ahogy von der Leyen háborúba tolja Európát, és elküldi a pénzedet Ukrajnába! A mai bizalmatlansági szavazáson a Tisza mégsem szavaz ellene. Ma kiderült az igazság” – fogalmazott legújabb Facebook-bejegyzésében Menczer Tamás.
A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója kiemelte,
a Tisza Ursula mellé állt, így a gazdákat is magára hagyta. A Fidesz nem. A mi álláspontunk változatlan: Ursula, Ursula, auf Wiedersehen!
Mint ismert, újabb bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Ursula von der Leyennel szemben: a Patrióta-frakció az EU és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi egyezmény miatt kezdeményezte az eljárást. Az Európai Parlament csütörtökön szavaz a Bizottság elnökének sorsáról.
