Menczer Tamás: Felháborító, amit a Tisza művel

„Nézd meg, ahogy von der Leyen háborúba tolja Európát, és elküldi a pénzedet Ukrajnába! A mai bizalmatlansági szavazáson a Tisza mégsem szavaz ellene. Ma kiderült az igazság” – fogalmazott legújabb Facebook-bejegyzésében Menczer Tamás.

Fotó: LUIS ROBAYO / AFP

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója kiemelte,

a Tisza Ursula mellé állt, így a gazdákat is magára hagyta. A Fidesz nem. A mi álláspontunk változatlan: Ursula, Ursula, auf Wiedersehen!

Mint ismert, újabb bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Ursula von der Leyennel szemben: a Patrióta-frakció az EU és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi egyezmény miatt kezdeményezte az eljárást. Az Európai Parlament csütörtökön szavaz a Bizottság elnökének sorsáról.