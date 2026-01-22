Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyarország újabb példátlan bravúrt hajt végre

Tragédia

Őrült száguldás előzhette meg Jákli Mónika tragédiáját – megszólalt egy szakértő

von der leyen

Menczer Tamás: Felháborító, amit a Tisza művel

36 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hiába a sorozatos magyarellenes intézkedések, a Tisza Párt a néppárti narratívának megfelelően támogatja az Európai Bizottság magyarellenes vezetőjét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
von der leyenfidesztiszamenczer tamás

„Nézd meg, ahogy von der Leyen háborúba tolja Európát, és elküldi a pénzedet Ukrajnába! A mai bizalmatlansági szavazáson a Tisza mégsem szavaz ellene. Ma kiderült az igazság” – fogalmazott legújabb Facebook-bejegyzésében Menczer Tamás. 

President of the European Commission Ursula von der Leyen arrives for the signing ceremony of the trade agreement between the European Union and Mercosur, at the Gran Teatro Jose Asuncion Flores of Paraguay's Central Bank in Asuncion on January 17, 2026. The South American bloc Mercosur and the European Union on January 17 signed a major trade deal that has been 25 years in the making. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
Fotó: LUIS ROBAYO / AFP

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója kiemelte,

a Tisza Ursula mellé állt, így a gazdákat is magára hagyta. A Fidesz nem. A mi álláspontunk változatlan: Ursula, Ursula, auf Wiedersehen!

Mint ismert, újabb bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Ursula von der Leyennel szemben: a Patrióta-frakció az EU és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi egyezmény miatt kezdeményezte az eljárást. Az Európai Parlament csütörtökön szavaz a Bizottság elnökének sorsáról.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!