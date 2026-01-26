Ismét beleshettünk Orbán Viktor dolgozószobájába

A kormányfő legújabb videójában egy újabb rejtélyes jegyzetet mutatott be.
„Ez egy vázlat. Kis közlemény, kis vázlat” – mondta el egy Facebook videóban Orbán Viktor miniszterelnök, miközben egy új, korábban nem látható firkát mutatott meg a követőinek.
A miniszterelnök nem először mutatott be rendhagyó, vázlatra nem, inkább firkára hasonlító jegyzetet. Korábban a miniszterelnök Rónai Egonnak adott interjúja alatt készített ilyen jegyzetet, ami igencsak felkeltette a sajtó érdeklődését. A kormányfő most elárulta, általában egy kérdésről sokszor öt válasz jut eszébe.
