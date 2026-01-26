Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megállíthatatlanul terjed a halálos vírus – nincs rá ellenszer

Fontos

Itt van Orbán Viktor válasza a Zelenszkij-rezsim aljas és példátlan támadására

orbán viktor

Ismét beleshettünk Orbán Viktor dolgozószobájába

46 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kormányfő legújabb videójában egy újabb rejtélyes jegyzetet mutatott be.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktorfacebookkormányfőminiszterelnök

„Ez egy vázlat. Kis közlemény, kis vázlat” – mondta el egy Facebook videóban Orbán Viktor miniszterelnök, miközben egy új, korábban nem látható firkát mutatott meg a követőinek.

Orbán Viktor
Orbán Viktor (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

A miniszterelnök nem először mutatott be rendhagyó, vázlatra nem, inkább firkára hasonlító jegyzetet. Korábban a miniszterelnök Rónai Egonnak adott interjúja alatt készített ilyen jegyzetet, ami igencsak felkeltette a sajtó érdeklődését. A kormányfő most elárulta, általában egy kérdésről sokszor öt válasz jut eszébe. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!