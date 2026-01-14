Csak Ukrajna járjon jól! Itt a jelentés a Magyarországtól követelt gazdasági intézkedésekről

A kormány felkérésére Bóka János EU-s ügyekért felelős miniszter jelentést készített Ukrajna finanszírozási szükségleteiről, valamint azokról az intézkedésekről, amelyet az Európai Unió Magyarországtól bevezetni követel. Magyarország kormánya most nyilvánosságra hozta a jelentést.
A kormány a múlt szerdai ülésén meghallgatta Bóka János EU-s ügyekért felelős miniszter jelentését Ukrajna finanszírozási szükségleteiről, valamint azokról az intézkedésekről, amelyet az Európai Unió Magyarországtól bevezetni követel.
Magyarország kormánya szerdán
nyilvánosságra hozta a jelentést, amely ebben a dokumentumban olvasható.
Orbán Viktor miniszterelnök szerda reggel a Facebook-oldalán fejtette ki véleményét a jelentés kapcsán.
