Csak Ukrajna járjon jól! Itt a jelentés a Magyarországtól követelt gazdasági intézkedésekről

A kormány a múlt szerdai ülésén meghallgatta Bóka János EU-s ügyekért felelős miniszter jelentését Ukrajna finanszírozási szükségleteiről, valamint azokról az intézkedésekről, amelyet az Európai Unió Magyarországtól bevezetni követel.

Magyarország kormánya szerdán

nyilvánosságra hozta a jelentést, amely ebben a dokumentumban olvasható.

Orbán Viktor miniszterelnök szerda reggel a Facebook-oldalán fejtette ki véleményét a jelentés kapcsán.