Kiderült, mennyire van felkészülve az ország a téli időjárásra

„A 84-es főúton Rábapatyon, az M1-es autópályán Hegyeshalom felé és az M5-ös autópályán Budapest felé is baleset történt az elmúlt 2 órában. Egyelőre személyi sérülésről nincsen tudomásunk. A mostani időjárás fokozott odafigyelést követel meg a közlekedés résztvevőitől”– írta Facebook oldalán Lázár János Építési és Közlekedési miniszter.

Fotó: MTI/Kovács Attila

A miniszter kiemelte,

a Magyar Közút hálózatán 212, az MKIF-nél 50 munkagép dolgozik a hóeltakarításban és síkosságmentesítésben. A két vállalat raktáraiban csaknem 110.000 tonna útszórósó, és több mint kétmillió liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre.

Mindeközben Lázár információi szerint sem a vasúton, sem pedig a HÉV vonalakon nincs jelentős fennakadás. Azonban Baranya, Tolna, Csongrád-Csanád és Békés vármegyékben jelentősen megnövekedett menetidővel közlekednek a buszok, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében egyes települések pedig autóbusszal jelenleg nem megközelíthetők.

Az ország többi részén a közlekedés kisebb késésekkel fenntartható

– zárta a beszámolóját a tárcavezető.