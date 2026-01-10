Itt a teljes névsor: mutatjuk a Fidesz jelöltjeit

A Fidesz–Magyar Polgári Szövetség megtartotta 31. kongresszusát a budapesti Hungexpón, ahol bejelentették a 2026-os országgyűlési választáson induló egyéni országgyűlési képviselőjelölteket, ahol közzétette a jelöltek listáját. Késedelem nincs, a kormánypárt listája tapasztalt politikusok és új indulók neveit egyaránt tartalmazza.

