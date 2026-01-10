Hírlevél
Itt a teljes névsor: mutatjuk a Fidesz jelöltjeit

Trump titkos alkuja után kitört a pánik Moszkvában

Itt a teljes névsor: mutatjuk a Fidesz jelöltjeit

Közzétette a Fidesz a 2026-os országgyűlési választások jelöltjeinek listáját.
A Fidesz–Magyar Polgári Szövetség megtartotta 31. kongresszusát a budapesti Hungexpón, ahol bejelentették a 2026-os országgyűlési választáson induló egyéni országgyűlési képviselőjelölteket, ahol közzétette a jelöltek listáját. Késedelem nincs, a kormánypárt listája tapasztalt politikusok és új indulók neveit egyaránt tartalmazza.

A teljes listát ITT tekintheti meg.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (k) és a képviselőjelöltek a Fidesz kongresszusán a budapesti Hungexpón - bemutatták a jelölteket
Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (k) és a képviselőjelöltek a Fidesz kongresszusán a budapesti Hungexpón - bemutatták a jelölteket
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

 

 

