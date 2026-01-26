A honvédelmi miniszter közösségi oldalán tájékoztatott izraeli látogatásáról.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Facebook-oldalán jelentette be, hogy fontos tárgyalásokra érkezett Izrael legnépesebb városába, Tel-Avivba.
Szalay-Bobrovniczky: Izrael rendkívül tapasztalt a védelem terén
A tárgyalások tovább erősítik Magyarország biztonságát. Izrael a világ egyik legfejlettebb haditechnológiájával rendelkezik”
– fogalmazott a honvédelmi miniszter.
