A honvédelmi miniszter közösségi oldalán tájékoztatott izraeli látogatásáról.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Facebook-oldalán jelentette be, hogy fontos tárgyalásokra érkezett Izrael legnépesebb városába, Tel-Avivba.

Fontos tárgyalások zajlanak: Magyarország és Izrael összefog a béke nevében; a miniszter Tel-Avivba utazott (Forrás: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf)
Fontos tárgyalások zajlanak: Magyarország és Izrael összefog a béke nevében (Forrás: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf)

Szalay-Bobrovniczky: Izrael rendkívül tapasztalt a védelem terén

A tárgyalások tovább erősítik Magyarország biztonságát. Izrael a világ egyik legfejlettebb haditechnológiájával rendelkezik”

– fogalmazott a honvédelmi miniszter.

 

