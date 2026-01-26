Jakab Péter a jelöltségét bejelentő Dobrev Klára után fellépett a színpadra, majd pedig a zavaros beszédében a kötelező kormánykritikán felül Magyar Pétert is támadta: szerinte biztosítani kell, hogy a NER-ből kiugrott Magyar ne építhessen fel egy újabb NER-t. Hangoztatta, csak összefogással lehet legyőzni a Fideszt. Jakab Péter politikai pályáját ismerve kijelenthető, nagyot fordult vele a világ néhány év alatt.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

Emlékezetes, Jakab Péter még a nemzeti radikális Jobbik színeiben kezdett el politizálni. Emlékezetes momentum volt, amikor

2010-ben aberráltaknak nevezte a pride résztvevőit, vagy amikor nyíltan a cigányság ellen uszított, megfenyegetve őket azzal, hogy pokollá teszi az életüket.

Később azonban alkalmazkodott az egyre inkább balra sodródó Jobbikhoz, amelynek elnökeként pártjávl összefogott a baloldali pártokkal, és támogatta Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelöltségét (habár eredetileg Jakab is szeretett volna miniszterelnök-jelölt lenni, de az előválasztáson már az első fordulóban kiesett a versenyből). A bukás után kilépett a Jobbikból, majd megalapította a Nép Pártján elnevezésű pártot, a baloldali összefogás listájáról szerzett parlamenti helyét persze megtartotta, jelenleg is országgyűlési képviselő.

Ezután már teljesen meghasonlott korábbi önmagával: nyíltan baloldali lózungokkal próbálta megtartani híveit sőt, a határon túli magyarok ellen is rendszeresen uszít, Osváth Zsolt homoszexuális influenszernek pedig sikerült meggyőznie arról, hogy a melegek igenis házasodhatnak. A Demokratikus Koalícióhoz már tavaly tavasszal elkezdett dörgölőzni, nyáron már Dobrev Klára társaságában vonult fel a prideon.

Az ügyel kapcsolatban Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Facebook oldalán kijelentette,

amikor mi mondtuk róla évekkel ezelőtt, hogy Gyurcsányhoz dörgölőzik, jött a sok szakértő, elemző, közvélemény-kutató, meg persze a kiröhögő fejes trollok, hogy nem igaz, hazudunk, csak be akarjuk sározni szegény parizerforradalmárt.

Hozzátette,