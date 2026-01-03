Bővült az SZJA-mentesség köre, januártól újabb fontos adócsökkentések léptek életbe. Mostantól a negyven év alatti kétgyerekes édesanyák is jövedelemadó-mentességet kapnak - hívta fel a figyelmet Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár.
Az intézkedés mintegy 120 ezer édesanyát érint, átlagos keresettel számolva ez az intézkedés havonta nettó 109 ezer forint, évente pedig több mint 1,3 millió forint segítséget jelent a családoknak.
Az előzményekhez tartozik, hogy 2020-ban a négy vagy többgyermekes kaptak először adómentességet, ezt az intézkedést terjesztette ki a kormány. Európa legnagyobb családi adócsökkentési programja részeként ősztől életkortól függetlenül adómenteséget kaptak a háromgyermekes anyák is (életkortól függetlenül), a kormány pedig akkor döntött a folytatásról, miszerint a következő években fokozatosan a kétgyermekes anyákra is kiterjesztik ezt a kedvezményt.
- Jövőre a 40-50 év közötti, 2028-ban az 50-60 év közötti,
- 2029-től pedig a hatvan év feletti anyák is adómentességet kapnak.
Mindez független a gyerekek életkorától, a mentesség élethosszig szól. A kedvezmény igénybevételéhez adóelőleg-nyilatkozatot kell benyújtani, ezt pedig elég egyszer megtenni, a következő években már semmi szükség rá.
Az államtitkár emlékeztetett, a baloldal eddig minden családügyi jellegű intézkedést támadott, legutóbb Tiszás szakértők bírálták. amíg viszont nemzeti kormány van - így Koncz Zsófia - addig az anyák, a családok számíthatnak a kabinetre; amit ígértek, azt teljesítik.