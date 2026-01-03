Bővült az SZJA-mentesség köre, januártól újabb fontos adócsökkentések léptek életbe. Mostantól a negyven év alatti kétgyerekes édesanyák is jövedelemadó-mentességet kapnak - hívta fel a figyelmet Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár.

Koncz Zsófia bejelentette: az adókedvezménynek köszönhetően jelentős összeg marad a családoknál

Fotó: Facebook/Koncz Zsófia

Az intézkedés mintegy 120 ezer édesanyát érint, átlagos keresettel számolva ez az intézkedés havonta nettó 109 ezer forint, évente pedig több mint 1,3 millió forint segítséget jelent a családoknak.

Az előzményekhez tartozik, hogy 2020-ban a négy vagy többgyermekes kaptak először adómentességet, ezt az intézkedést terjesztette ki a kormány. Európa legnagyobb családi adócsökkentési programja részeként ősztől életkortól függetlenül adómenteséget kaptak a háromgyermekes anyák is (életkortól függetlenül), a kormány pedig akkor döntött a folytatásról, miszerint a következő években fokozatosan a kétgyermekes anyákra is kiterjesztik ezt a kedvezményt.

Jövőre a 40-50 év közötti, 2028-ban az 50-60 év közötti,

2029-től pedig a hatvan év feletti anyák is adómentességet kapnak.

Mindez független a gyerekek életkorától, a mentesség élethosszig szól. A kedvezmény igénybevételéhez adóelőleg-nyilatkozatot kell benyújtani, ezt pedig elég egyszer megtenni, a következő években már semmi szükség rá.

Az államtitkár emlékeztetett, a baloldal eddig minden családügyi jellegű intézkedést támadott, legutóbb Tiszás szakértők bírálták. amíg viszont nemzeti kormány van - így Koncz Zsófia - addig az anyák, a családok számíthatnak a kabinetre; amit ígértek, azt teljesítik.