Újabb kutatás érkezett – Magyar Péter ennek nem fog örülni

Rendkívüli

Fontos

orbán viktor

Minél közelebb a választás, annál jobban érzékelik az emberek, az eredményen a biztonságuk múlhat. Az Alapjogokért Központ friss kutatása rámutat, amíg Magyar Péter képtelen bővíteni a szimpatizánsai körét, addig a jobboldal még szilárdabbá tette vezető helyét a belpolitikai versenyben.
orbán viktorjobboldalmagyar péterversenyalapjogokért központ

A választásokhoz közeledve az emberek egyre jobban érzékelik, hogy annak eredményén a biztonságuk múlik, így egyre aktívabbá válik a nemzeti oldal, és a megbízhatóságot előtérbe helyező tábora, míg Magyar Péter hosszú ideje képtelen bővíteni szimpatizánsainak körét – írta az Alapjogokért Központ. A friss elemzés kiemeli, a Tisza Párt az év utolsó hónapjában sem volt képes változtatni alárendelt pozícióján, a jobboldal viszont még szilárdabbá tette vezető helyét a belpolitikai versenyben. 

jobboldal
A jobboldal pozíciója erős alapokon áll, a Tisza Pártnak viszont stagnál a támogatottsága (Forrás: Alapjogokért Központ)

Az elemzés szerint a Tisza Párt stagnáló támogatottságához is hozzájárulhat, hogy egyre szélesebb körben ismertté váltak a Tisza kiszivárgott, brüsszeli igényekhez igazodó adónövelő tervei, melyeket a közvélemény-kutatások tanúsága szerint a többség hitelesnek, következésképpen a saját anyagi helyzetére nézve veszélyesnek tart. 

 

Amíg a jobboldal kitart a béke mellett, Magyar Péterék Brüsszel kegyeit keresik

Az Alapjogokért Központ rámutatott, Orbán Viktor Washingtontól Moszkván át Isztambulig kompetens, az ország érdekeit érvényesítő szereplőként jelenik meg. Az év végi DPK-gyűlések és a proaktív online jelenlét, és a december második felére eső EU-csúcs is a kormányfő diplomáciai sikerét hozta: Magyarországnak sikerült kimaradnia a hitelfelvételnek álcázott ukrán hadikölcsönből, amely 400 milliárd forintos azonnali befizetést követelt volna meg hazánktól.

Magyar Péter viszont már kevésbé mondhatja sikeresnek a decembert, a politikust ugyanis a választók többsége rizikófaktornak tart, és a magyarok a jelöltben egy Brüsszel kegyeit élvezvő, az európai globalista elittől függő, Kijevvel szövetségben álló politikust látnak.

Az elemzésben arra is kitérnek, 2025 decemberének belpolitikai napirendjét két nagy téma határozta meg: az Ukrajnában dúló háború lezárása, illetve a másik oldalon annak elnyújtása és kiszélesítése irányába mutató törekvések és események, valamint a Tisza Párt kiszivárgott adócsomagja.

Felidézték, a több mint hatszáz oldalas dokumentum összesen évente mintegy 1300 milliárd forintnyi megszorítással sújtaná az embereket: tartalmazza a progresszív személyi jövedelemadóra vonatkozó terveket, melyek már az átlagbérre is 7 százalékos adóemelést irányoznak elő. A családok éppen bővülő adókedvezményeit leépítené, a GYED-et elvenné, a vállalkozások terheit pedig számottevően növelné.

A társadalombiztosítást sem kímélnék, a meglévő rendszer helyett magánkézbe kerülne az egészségügy, így a nyugdíjasok és az egészségügyi szolgáltatások igénybe vevői mögül kiállna az állam. Ezzel olyan piaci szereplők kezébe kerülnének a nyugdíjak, továbbá egyebek mellett a kórházi kezelések finanszírozása, amelyek egy válság idején könnyedén cserben hagynák a magyar embereket, tekintve, hogy elsődleges szempontjuk mindig a profitszerzés.

Az Alapjogokért Központ megjegyzi, a tervezett intézkedések jól illeszkednek azokhoz az elvárásokhoz, amelyeket Brüsszel évente megfogalmaz a Magyarországnak adresszált országjelentésében.

 

