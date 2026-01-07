Újabb kutatás érkezett – Magyar Péter ennek nem fog örülni

A választásokhoz közeledve az emberek egyre jobban érzékelik, hogy annak eredményén a biztonságuk múlik, így egyre aktívabbá válik a nemzeti oldal, és a megbízhatóságot előtérbe helyező tábora, míg Magyar Péter hosszú ideje képtelen bővíteni szimpatizánsainak körét – írta az Alapjogokért Központ. A friss elemzés kiemeli, a Tisza Párt az év utolsó hónapjában sem volt képes változtatni alárendelt pozícióján, a jobboldal viszont még szilárdabbá tette vezető helyét a belpolitikai versenyben.

A jobboldal pozíciója erős alapokon áll, a Tisza Pártnak viszont stagnál a támogatottsága (Forrás: Alapjogokért Központ)

Az elemzés szerint a Tisza Párt stagnáló támogatottságához is hozzájárulhat, hogy egyre szélesebb körben ismertté váltak a Tisza kiszivárgott, brüsszeli igényekhez igazodó adónövelő tervei, melyeket a közvélemény-kutatások tanúsága szerint a többség hitelesnek, következésképpen a saját anyagi helyzetére nézve veszélyesnek tart.

Amíg a jobboldal kitart a béke mellett, Magyar Péterék Brüsszel kegyeit keresik

Az Alapjogokért Központ rámutatott, Orbán Viktor Washingtontól Moszkván át Isztambulig kompetens, az ország érdekeit érvényesítő szereplőként jelenik meg. Az év végi DPK-gyűlések és a proaktív online jelenlét, és a december második felére eső EU-csúcs is a kormányfő diplomáciai sikerét hozta: Magyarországnak sikerült kimaradnia a hitelfelvételnek álcázott ukrán hadikölcsönből, amely 400 milliárd forintos azonnali befizetést követelt volna meg hazánktól.

Magyar Péter viszont már kevésbé mondhatja sikeresnek a decembert, a politikust ugyanis a választók többsége rizikófaktornak tart, és a magyarok a jelöltben egy Brüsszel kegyeit élvezvő, az európai globalista elittől függő, Kijevvel szövetségben álló politikust látnak.

Az elemzésben arra is kitérnek, 2025 decemberének belpolitikai napirendjét két nagy téma határozta meg: az Ukrajnában dúló háború lezárása, illetve a másik oldalon annak elnyújtása és kiszélesítése irányába mutató törekvések és események, valamint a Tisza Párt kiszivárgott adócsomagja.

Felidézték, a több mint hatszáz oldalas dokumentum összesen évente mintegy 1300 milliárd forintnyi megszorítással sújtaná az embereket: tartalmazza a progresszív személyi jövedelemadóra vonatkozó terveket, melyek már az átlagbérre is 7 százalékos adóemelést irányoznak elő. A családok éppen bővülő adókedvezményeit leépítené, a GYED-et elvenné, a vállalkozások terheit pedig számottevően növelné.